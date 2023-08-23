РФ попытается взять реванш за позорный разгром в Харьковской области, — военный

Воины ВСУ и трофейная российская техника. Фото: Telegram Валерия Залужного

Российское командование начинает раздувать идею реванша за поражение в Харьковской области. Им это необходимо, чтобы поднять достаточно низкий моральный дух своих бойцов.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

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Военный прокомментировал слова заместителя министра обороны Украины Анны Маляр о стремлении россиян получить реванш за поражения в Харьковской области.

"Анна Маляр знает, о чем говорит. Дело в том, что россияне демотивированы и об этом она тоже говорила. Чтобы мотивировать их, нужно было придумать какую-то цель. В Кремле решили сделать что-то вроде того, как это было во время Чеченской войны". Проходившие у них через СМИ нарративы в течение многих лет, а также активно подпитывались в фильмах о так называемой великой отечественной войне: "Можем повторить" , — считает военный.

Гетман подчеркнул, что риторика о возвращении якобы "своих" отобранных земель вызывает поддержку у россиян и побуждает их к действиям, направленным на возмездие за поражения.

"Отчасти, по крайней мере, на северном направлении россияне мотивированы. Они стремятся вернуть "свое" и отомстить за погибших, невинных, "мальчиков в трусиках" и т.д.", — пояснил Гетьман.

Будет ли наступление РФ на Харьковщине

РФ собрала на Харьковском направлении значительные силы и ситуация остается сложной. Впрочем, все свидетельствует о том, что для них это вспомогательное направление.

"Там тяжелая ситуация. Смогут ли они вернуть эти территории? Они стремятся. Хотя люди, которые находятся непосредственно на том участке фронта, рассказывают, что по сравнению с тем, что было под Бахмутом, не создается впечатление, что сейчас враг пытается продвинуться", — рассказал майор.

По его мнению, россияне хотят вынудить ВСУ направить резервы на Харьковское направление и таким образом ослабить свои силы на других участках фронта.

"Создается впечатление, что они просто хотят навязать бой и заставить нас бросать на это направление резервные силы, которые мы используем на других участках фронта" , — резюмировал военный.

Ранее мы рассказывали, что российская оккупационная армия получила нереалистические сроки для подготовки большого наступления на Донбассе. Через несколько недель в Украине начнется весна, которая исключит возможность маневренной войны.

Напоминаем, за прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов области. В результате ночного обстрела города Волчанск повреждены и разрушены жилые дома.