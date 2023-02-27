РФ стурбована вибухами в Маріуполі, — британська розвідка

Зруйнований Маріуполь

Нещодавно проросійські офіційні особи повідомили про серію вибухів, що сталися навколо окупованого Маріуполя. Усього було зафіксовано щонайменше 14 вибухів, зокрема у схованці з боєприпасами в аеропорту, на двох складах пального і на сталеливарному заводі, який рф використовує як військову базу.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

Звіт розвідки

У повідомленні вказується, що Маріуполь розташовується на відстані не менше 80 км від лінії фронту, що робить цей інцидент особливо тривожним для рф. Це може бути пов'язано з тим, що росія раніше вважала цю зону недоступною для ударів з боку України.

Маріуполь — це найбільше місто, захоплене рф в ході конфлікту, і воно продовжує залишатися під її контролем. Місто також розташовується на ключовому логістичному маршруті, що робить його важливим об'єктом для рф. Попри те, що Маріуполь був сильно зруйнований на початку конфлікту, він залишається значущим для обох сторін. Серія вибухів, що сталися нещодавно, може вказувати на те, що конфлікт у регіоні продовжує наростати й набуває все більш руйнівного обороту.

Нагадаємо, що доля судна, яке було пригнано російською владою до порту Маріуполя, знову стало об'єктом уваги після виникнення пожежі у зерновому терміналі. Як і раніше, причина займання була пов'язана зі спробою працівників терміналу очистити його від залишків зерна, використовуючи електрику.