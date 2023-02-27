РФ обеспокоена взрывами в Мариуполе, — британская разведка

Разрушенный Мариуполь

Недавно пророссийские официальные лица сообщили о серии взрывов, которые произошли вокруг оккупированного Мариуполя. Всего было зафиксировано не менее чем 14 взрывов, в том числе в тайнике с боеприпасами в аэропорту, на двух складах горючего и на сталелитейном заводе, который рф использует в качестве военной базы.

Об этом говорится в отчете британской разведки.

Отчет разведки

В сообщении указывается, что Мариуполь находится на расстоянии не менее чем 80 км от линии фронта, что делает этот инцидент особенно тревожным для россии. Это может быть связано с тем, что рф ранее считала эту зону недоступной для ударов со стороны Украины.

Мариуполь — это крупнейший город, захваченный рф в ходе конфликта, и он продолжает оставаться под ее контролем. Город также находится на ключевом логистическом маршруте, что делает его важным объектом для рф. Несмотря на то, что Мариуполь уже был сильно разрушен в начале конфликта, он остается значимым для обеих сторон. Серия взрывов, произошедших недавно, может указывать на то, что конфликт в регионе продолжает нарастать и принимает все более разрушительный оборот.

Напомним, что судьба судна, которое было пригнано российскими властями в порт Мариуполя, снова стала объектом внимания после возникновения пожара в зерновом терминале. Как и ранее, причина возгорания была связана с попыткой работников терминала очистить его от остатков зерна, используя электричество.