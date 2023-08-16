РФ використовує власні дрони на основі Shahed, але є нюанс: дані розвідки Британії

Дрон Shahed у небі. Фото: google

Росія, ймовірно, почала використовувати вітчизняні односторонні ударні безпілотні літальні апарати на основі іранських Shahed. Проте РФ ще досі залежна від поставок з Ірану.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Читайте також:

Які дрони використовує РФ для обстрілів України

У відомстві розповіли, що, попри використання вітчизняних ударних дронів, вона все ще залежна від поставок деталей з Ірану. Місцеве виробництво, ймовірно, дозволить Росії налагодити більш надійне постачання БпЛА.

"Російські сили імпортують системи іранського виробництва з вересня 2022 року… Росія, ймовірно, прагне вийти на самозабезпечення ударними безпілотниками в найближчі місяці. Проте, поки що Росія залишається залежною від комплектуючих і цілої зброї з Ірану, яка в основному доставляється через Каспійське море", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, уночі 16 серпня росіяни атакували портову інфраструктуру Одещини "шахедами", пуски яких здійснювались у кілька хвиль з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Чауда). ППО збила 13 дронів-камікадзе.