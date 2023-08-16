РФ использует собственные дроны на основе Shahed, но есть нюанс: данные разведки Британии

Дрон Shahed в небе. Фото: google

Россия, вероятно, принялась использовать отечественные односторонние ударные беспилотные летательные аппараты на основе иранских Shahed. Однако РФ все еще зависима от поставок из Ирана.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

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В ведомстве рассказали, что, несмотря на использование отечественных ударных дронов, она все еще зависима от поставок деталей из Ирана. Местное производство, вероятно, позволит России наладить более надежные поставки БпЛА.

"Российские силы импортируют системы иранского производства с сентября 2022 года… Россия, вероятно, стремится выйти на самообеспечение ударными беспилотниками в ближайшие месяцы. Однако пока Россия остается зависимой от комплектующих и целого оружия из Ирана, которое в основном доставляется через Каспийское море", — говорится в сообщении.

Напомним, ночью 16 августа россияне атаковали портовую инфраструктуру Одесчины "шахедами", пуски которых осуществлялись в несколько волн с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Чауда). ПВО сбило 13 дронов-камикадзе.