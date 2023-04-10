рф вивела у море підводний човен: ОК “Південь” попереджає про ракетну небезпеку

Підводний ракетоносій рф у Чорному морі. Фото: ОК "Південь"

У понеділок, 10 квітня, росія вивела у Чорне море корабельне угрупування з восьми кораблів та одного підводного ракетоносія. Рівень загрози не надто високий, але ігнорувати його не можна.

Про це інформує спікер ОК "Південь".

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За даними відомства, загальний залп може становити чотири крилаті ракети "Калібр".

"Ворог навіть при низькій ймовірністі атаки залишається підступним і жорстоким. Ситуація в морі може оперативно змінюватися, як і активність ворожої авіації", — написав спікер оперативного командування.

Крім цього жителів південних областей попередили не використовувати плавзасоби. Обмеження використання водного транспорту і будь-яких плавзасобів, в першу чергу спрямовані на збереження ваших життів.

Нагадаємо, що станом на ранок 10 квітня у Чорному морі перебувають 4 російських кораблі. Серед них зафіксовано один ракетоносій.