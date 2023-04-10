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россия вывела в море подлодку: ОК "Південь" предупреждает о ракетной опасности

10 апреля 2023 23:32
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
россия вывела в море подлодку: ОК "Південь" предупреждает о ракетной опасности
Подводный ракетоноситель россии в Черном море. Фото: ОК "Південь"
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В понедельник, 10 апреля, россия вывела в Черное море корабельную группировку из восьми кораблей и одного подводного ракетоносителя. Уровень угрозы не слишком высок, но игнорировать его нельзя.

Об этом сообщает спикер ОК "Південь".

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По данным ведомства, общий залп может составлять четыре крылатых ракеты "Калибр".

"Враг даже при низкой вероятности атаки остается коварным и жестоким. Ситуация в море может оперативно меняться, как и активность вражеской авиации", — написал спикер оперативного командования.

Кроме этого жителей южных областей предупредили не использовать плавсредства. Ограничения использования водного транспорта и любых плавсредств, в первую очередь, направлены на сохранение ваших жизней.

Напомним, что по состоянию на утро 10 апреля в Черном море находятся 4 российских корабля. Среди них зафиксирован один ракетоноситель.

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