россия вывела в море подлодку: ОК "Південь" предупреждает о ракетной опасности
В понедельник, 10 апреля, россия вывела в Черное море корабельную группировку из восьми кораблей и одного подводного ракетоносителя. Уровень угрозы не слишком высок, но игнорировать его нельзя.
Об этом сообщает спикер ОК "Південь".
Ракетная опасность из Черного моря
По данным ведомства, общий залп может составлять четыре крылатых ракеты "Калибр".
"Враг даже при низкой вероятности атаки остается коварным и жестоким. Ситуация в море может оперативно меняться, как и активность вражеской авиации", — написал спикер оперативного командования.
Кроме этого жителей южных областей предупредили не использовать плавсредства. Ограничения использования водного транспорта и любых плавсредств, в первую очередь, направлены на сохранение ваших жизней.
Напомним, что по состоянию на утро 10 апреля в Черном море находятся 4 российских корабля. Среди них зафиксирован один ракетоноситель.