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рф влаштувала ганебний суд над українцем, — Лубінець

27 березня 2023 16:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Омбудсмен Дмитро Лубінець
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російський суд у Сочі підтвердив вирок українському громадянину Станіславу Стеценку (Худолею), винесений окупованим Кримом, до 12 років колонії суворого режиму за нібито шпигунство на користь ЗСУ.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

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Лубінець звинуватив росію у порушенні прав людини на окупованій території, де відбуваються незаконні обшуки, затримання та судові процеси над українцями.

За даними правозахисників, не менше 16 українських громадян утримуються під вартою за звинуваченнями у шпигунстві та диверсіях. Серед них Владислав Єсипенко, Галина Довгопола, Іван Яцкін, Дмитро Штибліков, Євген Петрушин. Вони отримали тривалі терміни ув'язнення, перебувають у важких умовах, без медичної допомоги та під постійним психологічним тиском.

У лютому стало відомо про смерть українського політв'язня Костянтина Ширінга у російській колонії через відсутність медичної допомоги. Лубінець направив запит до Уповноваженого з прав людини у рф Тетяни Москалькової, отримавши невизначену відповідь.

Лубінець зазначив, що незабезпеченість медичної допомоги ув'язненим є порушенням міжнародного гуманітарного права та прирівнюється до тортур. Він закликав світову спільноту посилити тиск на росію з вимогою негайно звільнити Станіслава Стеценка (Худолія) і всіх українських громадян, які незаконно утримуються.

Нагадаємо, що група сенаторів із двох політичних партій США звернулася до президента Джо Байдена із закликом надати підтримку Міжнародному кримінальному суду (МКС) та надати їм докази військових злочинів, скоєних росією в Україні.

 

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