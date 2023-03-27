рф устроила позорный суд над украинцем, — Лубинец

Омбудсмен Дмитрий Лубинец

Российский суд в Сочи подтвердил приговор украинскому гражданину Станиславу Стеценко (Худолею), вынесенный оккупированным Крымом, к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж в пользу ВСУ.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Россия совершает суд над украинцами

Лубинец обвинил россию в нарушении прав человека на оккупированной территории, где происходят незаконные обыски, задержания и судебные процессы над украинцами.

По данным правозащитников, не менее 16 украинских граждан содержатся под стражей по обвинениям в шпионаже и диверсиях. Среди них Владислав Есипенко, Галина Довгополая, Иван Яцкин, Дмитрий Штыбликов, Евгений Петрушин. Они получили длительные сроки заключения, находятся в тяжелых условиях, без медицинской помощи и под постоянным психологическим давлением.

В феврале стало известно о смерти украинского политзаключенного Константина Ширинга в российской колонии из-за отсутствия медпомощи. Лубинец направил запрос к Уполномоченному по правам человека в рф Татьяне Москальковой, получив неопределенный ответ.

Лубинец отметил, что необеспеченность медпомощи заключенным является нарушением международного гуманитарного права и приравнивается к пыткам. Он призвал мировое сообщество усилить давление на россию с требованием немедленно освободить Станислава Стеценко (Худолея) и всех незаконно удерживаемых украинских граждан.

Напомним, что группа сенаторов из двух политических партий США обратилась к президенту Джо Байдену с призывом оказать поддержку Международному уголовному суду (МУС) и предоставить им доказательства военных преступлений, совершенных рф в Украине.