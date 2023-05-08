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РФ за добу завдала по Україні 16 ракетних ударів, — Генштаб

8 травня 2023 06:38
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
РФ за добу завдала по Україні 16 ракетних ударів, — Генштаб
Нашими захисниками було знищено усі 35 із 35 дронів. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Триває 439 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Ворог цієї ночі знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БпЛА "Shahed". 

Нашими захисниками було знищено усі 35 із 35 дронів. Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних Сил України

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Повідомляється, що минулої доби РФ завдала 16 ракетних ударів, зокрема по містах Харківської, Херсонської,  Миколаївської та Одеської областей.

Крім того, зафіксовано 61 авіаційний удар та 52 ворожих обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

"Нажаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, пошкоджено багатоповерховий будинок, приватні оселі та інша цивільна інфраструктура", — зазначають у Генштабі.

Нагадаємо, цієї ночі у багатьох областях була оголошена повітряна тривога. У найближчі дні українців попереджають про "надзвичайно високу" загрозу ракетного удару з боку РФ.

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