РФ за сутки нанесла по Украине 16 ракетных ударов, — Генштаб

Нашими защитниками были уничтожены все 35 из 35 дронов. Фото: Генштаб ВСУ

Продолжаются 439 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Враг этой ночью снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БПЛА "Shahed".

Нашими защитниками были уничтожены все 35 из 35 дронов. Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Сообщается, что за прошедшие сутки РФ нанесла 16 ракетных ударов, в том числе по городам Харьковской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей.

Кроме того, зафиксирован 61 авиационный удар и 52 вражеских обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, поврежден многоэтажный дом, частные дома и другая гражданская инфраструктура", — отмечают в Генштабе.

Напомним, этой ночью во многих областях была объявлена воздушная тревога. В ближайшие дни украинцев предупреждают о "чрезвычайно высокой" угрозе ракетного удара со стороны РФ.