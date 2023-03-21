РФ запустила в Україну нові "Шахеди": скільки залишилося до прильоту

Дрони "Шахеди"

Росія знову атакувала Україну. Цього разу країна-агресор запустила "Шахеди" у бік південних регіонів.

Про це повідомляє військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

Атака на Україну

Повідомляється про виліт групи "Шахідів" із району Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї. Час вильоту припадає на проміжок між 20:30 та 21:00. Ці відомості поки що не підтверджені офіційними джерелами.

Своєю чергою, політик Андрій Смолій написав, що якщо зараз повністю підтвердиться пуск "Шахедів", то напрямок на півдні буде таким.

Як швидко потрібно реагувати на повітряну тривогу

Нехтувати сигналами повітряної тривоги категорично заборонено, адже від цього залежить ваше здоров’я та життя. Залежно від виду озброєння, яке військові рф випустили по Одещині, у людей є різна кількість часу, аби встигнути сховатись.



"Якщо це Каспійський басейн — літаки, то є десь 40 хвилин, сповіщення дається за пів години. Якщо це в нас, чорноморський регіон, тобто літаки з Криму або працює ворожий флот, це "Калібри", до 10 хвилин у людей є. Якщо пускають ракети типу "Х", то вони долітають і летять повільніше. Бувають запуски "Іскандерів" з херсонського напрямку. Там складніше, там дуже мало часу. Для військових мало часу, для людей ще менше", — зазначав Сергій Судець.

Нагадаємо, станом на 16:00 21 березня в Чорному морі зросла кількість ворожих кораблів. Відтак, на бойовому чергуванні з’явились ракетоносії.