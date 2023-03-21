РФ запустила в Украину новые "Шахеды": сколько осталось до прилета

Дроны "Шахеды"

Россия вновь атаковала Украину. На этот раз страна агрессор запустила "Шахеды" в сторону южных регионов.

Об этом сообщает военный журналист Андрей Цаплиенко.

Атака на Украину

Сообщается о вылете группы "Шахедов" из района Приморсько-Ахтарськ в Краснодарском крае. Время вылета приходится на промежуток между 20:30 и 21:00. Эти сведения пока не подтверждены официальными источниками.

В свою очередь, политик Андрей Смолий написал, что если сейчас полностью подтвердится пуск "Шахедов", то направление на юге будет следующим.

Как быстро нужно реагировать на воздушную тревогу

Пренебрегать сигналами воздушной тревоги категорически запрещено, ведь от этого зависит ваше здоровье и жизнь. В зависимости от вида вооружения, которое военные россии выпустили по Одесчине, у людей есть разное количество времени, чтобы успеть скрыться.



"Если это Каспийский бассейн — самолеты, то есть где-то 40 минут, уведомление дается за пол часа. Если это у нас, черноморский регион, то есть самолеты из Крыма или работает вражеский флот, это "Калибры", до 10 минут у людей есть. Если пускают ракеты типа "Х", так они долетают и летят медленнее. Бывают запуски "Искандеров" с херсонского направления. Там сложнее, там очень мало времени. Для военных мало времени, для людей еще меньше", — отметил Сергей Судец.

Напомним, по состоянию на 16:00 21 марта в Черном море выросло количество вражеских кораблей. Следовательно, на боевом дежурстве появились ракетоносители.