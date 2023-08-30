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РФ здійснила пуски ракет на Україну: мапа повітряних тривог

30 серпня 2023 04:07
оновлено: 04:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
РФ здійснила пуски ракет на Україну: мапа повітряних тривог
Ракета злітає в повітряний простір. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Після обстрілу безпілотниками вночі, 30 серпня, ворог вдався до застосування ракет. Таким чином повітряна тривога захопила майже всі області в холодні обійми, є небезпека ракетного обстрілу.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 04:08. "Група крилатих ракет наближається до кордону України з Бєлгородської обл. РФ", — повідомляють Повітряні сили.

Повітряна тривога в Україні, куди летять ракети. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 04:12. Повітряні сили повідомляють, що крилаті ракети в Сумській області.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 04:13. Таким чином уже відомо напрямок руху ракет. Однак не забуваємо, що в повітряному просторі країни залишилися БпЛА.

Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 04:25. Повітряні сили повідомляють, що ракети вже над Чернігівською областю.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 04:30. Ракети рухають в напрямку Києва.

"Ракетна небезпека! Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" — закликають у КМВА.

Джерело: t.me/VA_Kyiv

Оновлюється...

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