РФ здійснила пуски ракет на Україну: мапа повітряних тривог

Ракета злітає в повітряний простір. Фото: google.com

Після обстрілу безпілотниками вночі, 30 серпня, ворог вдався до застосування ракет. Таким чином повітряна тривога захопила майже всі області в холодні обійми, є небезпека ракетного обстрілу.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога в Україні, куди летять ракети. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 04:12. Повітряні сили повідомляють, що крилаті ракети в Сумській області.

Джерело: t.me/kpszsu

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Джерело: t.me/vanek_nikolaev

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Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 04:30. Ракети рухають в напрямку Києва.

"Ракетна небезпека! Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" — закликають у КМВА.

Джерело: t.me/VA_Kyiv

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