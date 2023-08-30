РФ здійснила пуски ракет на Україну: мапа повітряних тривог
Після обстрілу безпілотниками вночі, 30 серпня, ворог вдався до застосування ракет. Таким чином повітряна тривога захопила майже всі області в холодні обійми, є небезпека ракетного обстрілу.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Оновлено 04:08. "Група крилатих ракет наближається до кордону України з Бєлгородської обл. РФ", — повідомляють Повітряні сили.
Оновлено 04:12. Повітряні сили повідомляють, що крилаті ракети в Сумській області.
Оновлено 04:13. Таким чином уже відомо напрямок руху ракет. Однак не забуваємо, що в повітряному просторі країни залишилися БпЛА.
Оновлено 04:25. Повітряні сили повідомляють, що ракети вже над Чернігівською областю.
Оновлено 04:30. Ракети рухають в напрямку Києва.
"Ракетна небезпека! Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" — закликають у КМВА.
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