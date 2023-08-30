РФ осуществила пуски ракет в Украину: карта воздушных тревог

Ракета взлетает в воздушное пространство. Фото: google.com

После обстрела беспилотниками ночью, 30 августа, враг прибег к применению ракет. Таким образом, воздушная тревога захватила почти все области в холодные объятия, есть опасность ракетных обстрелов.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Обновлено 04:08. "Группа крылатых ракет приближается к границе Украины с Белгородской обл. РФ" , - сообщают Воздушные силы.

Воздушная тревога в Украине, куда улетают ракеты. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 04:12. Воздушные силы сообщают, что крылатые ракеты в Сумской области.

Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 04:13. Таким образом, уже известно направление движения ракет. Однако не забываем, что в воздушном пространстве страны остались БПЛА.

Источник: t.me/vanek_nikolaev

Обновлено 04:25. Воздушные силы сообщают, что ракеты уже над Черниговской областью.

Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 04:30. Ракеты двигают в направлении Киева.

"Ракетная опасность! Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" - призывают в КМВА.

Источник: t.me/VA_Kyiv

Обновляется...