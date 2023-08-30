РФ осуществила пуски ракет в Украину: карта воздушных тревог
После обстрела беспилотниками ночью, 30 августа, враг прибег к применению ракет. Таким образом, воздушная тревога захватила почти все области в холодные объятия, есть опасность ракетных обстрелов.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Обновлено 04:08. "Группа крылатых ракет приближается к границе Украины с Белгородской обл. РФ" , - сообщают Воздушные силы.
Обновлено 04:12. Воздушные силы сообщают, что крылатые ракеты в Сумской области.
Обновлено 04:13. Таким образом, уже известно направление движения ракет. Однако не забываем, что в воздушном пространстве страны остались БПЛА.
Обновлено 04:25. Воздушные силы сообщают, что ракеты уже над Черниговской областью.
Обновлено 04:30. Ракеты двигают в направлении Киева.
"Ракетная опасность! Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" - призывают в КМВА.
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