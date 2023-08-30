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РФ осуществила пуски ракет в Украину: карта воздушных тревог

30 августа 2023 04:07
обновлено: 04:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
РФ осуществила пуски ракет в Украину: карта воздушных тревог
Ракета взлетает в воздушное пространство. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

После обстрела беспилотниками ночью, 30 августа, враг прибег к применению ракет. Таким образом, воздушная тревога захватила почти все области в холодные объятия, есть опасность ракетных обстрелов.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Источник: t.me/VA_Kyiv

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