РФ запустила по Україні ракети 18 лютого - що відомо

РФ знову запустила ракети по Україні: що відомо на цю мить
Ранок суботи, 18 лютого, в Україні розпочався із оголошення повітряної тривоги майже у всіх регіонах. Вона пов'язана із запуском ракет рф.
Про це свідчить мапа повітряних тривог.
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9.19 — голова Миколаївської ОВА Віталій Кім опублікував фото знищеної російської ракети.
За словами голови Офісу президента Андрія Єрмак, ворог застосовує для обстрілів тактичну авіацію.
Зазначається, що у повітряному просторі України вже шість ракет "Калібр". Їх окупанти запустили з району Феодосії.
"Увага, з району Феодосії був зафіксований пуск 6 ракет "Калібр". Наразі вони вже на території України та прямують на захід! Будьте уважними та перебувайте в укриттях. ППО вже відпрацьовує цілі", — повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
Голова миколаївської ОВА Віталій Кім попереджає про пуски ракет з Чорного моря.
У Дніпропетровській області теж попередили про загрозу ударів.
"Реагуємо на сигнал повітряної тривоги. Є загроза", — інформує голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Голова Хмельницької ОВА написав про два сильні вибухи. Також попереджають про ракети над Львівською областю.