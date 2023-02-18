РФ запустила по Україні ракети 18 лютого - що відомо

У повітряному просторі України вже шість ракет "Калібр"

Ранок суботи, 18 лютого, в Україні розпочався із оголошення повітряної тривоги майже у всіх регіонах. Вона пов'язана із запуском ракет рф.

Про це свідчить мапа повітряних тривог.

9.19 — голова Миколаївської ОВА Віталій Кім опублікував фото знищеної російської ракети.

За словами голови Офісу президента Андрія Єрмак, ворог застосовує для обстрілів тактичну авіацію.

Зазначається, що у повітряному просторі України вже шість ракет "Калібр". Їх окупанти запустили з району Феодосії.

"Увага, з району Феодосії був зафіксований пуск 6 ракет "Калібр". Наразі вони вже на території України та прямують на захід! Будьте уважними та перебувайте в укриттях. ППО вже відпрацьовує цілі", — повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Голова миколаївської ОВА Віталій Кім попереджає про пуски ракет з Чорного моря.

У Дніпропетровській області теж попередили про загрозу ударів.

"Реагуємо на сигнал повітряної тривоги. Є загроза", — інформує голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Голова Хмельницької ОВА написав про два сильні вибухи. Також попереджають про ракети над Львівською областю.