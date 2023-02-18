РФ запустила по Украине ракеты 18 февраля – что известно

РФ снова запустила ракеты по Украине: что известно на этот момент
Утро суботи, 18 лютого, в Україні початок оголошення повітряної тривоги майже у всіх регіонах. Вона пов'язана із запуском ракети росії.
Об цьому говорить карта повітряних тривог.
-
Моравецкий считает, что нужно создать ускоренный процесс вступления Украины в ЕС
-
Некоторым украинцам не выплатили соцпомощь: в Минсоцполитики рассказали, как поступить
-
Израиль слезает с забора: помощь Украине будет увеличена, вопрос с поставками оружия остался открытым
-
Что может сказать путин в обращении 21 февраля: прогноз британской разведки
-
В Украине применили экстренные отключения света из-за угрозы ракетной атаки: какие области
-
Сколько средств потратят на выплаты пенсионерам в 2023-м: в правительстве озвучили сумму
-
"Вагнеровцы заканчиваются": Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области
-
Мужские и женские эстафеты на чемпионате мира по биатлону: состав Украины
-
Стрельба в Миссисипи: вооруженный мужчина убил шестерых человек
-
Германия за время войны арестовала 5 млрд евро российских активов
9.50 — в Украине огласили отбой воздушной тревоги.
9.34 — Сообщают о работе ПВО в Днепропетровской области.
9.24 — Сообщают о реальной угрозе в Кривом Роге.
9.19 — глава Миколаївської ОВА Віталій Кім опублікував фото збитої російської ракети.
Словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, враг використовує для обстрілів тактичної авіації.
У повітряному просторі України вже шесть ракета "Калібр". Іх окупанти запустили з Феодосійського району.
"Внимание, з Феодосійського району був зафіксований пуск 6 ракети "Калібр". Зараз вони вже на території України і направляються на захід! Будьте уважні і знаходитесь в укриттях. ПВО вже відробляє все", — повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
Глава миколаевской ОВА Віталій Кім передупреждает про пусках ракет з Чорного моря.
В Дніпропетровській області теж передупередили про загрозу ударів.
"Реагуємо на сигнал повітряної тревоги. Есть угроза", — інформує голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Глава Хмельницької ОВА написала про двох сильних вибухах. Также предупреждают ракеты над Львовской областью.