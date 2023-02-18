РФ запустила по Украине ракеты 18 февраля – что известно

В воздушном пространстве Украины уже шесть ракет "Калибр"

Утро суботи, 18 лютого, в Україні початок оголошення повітряної тривоги майже у всіх регіонах. Вона пов'язана із запуском ракети росії.

Об цьому говорить карта повітряних тривог.

9.50 — в Украине огласили отбой воздушной тревоги.

9.34 — Сообщают о работе ПВО в Днепропетровской области.

9.24 — Сообщают о реальной угрозе в Кривом Роге.

9.19 — глава Миколаївської ОВА Віталій Кім опублікував фото збитої російської ракети.

Словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, враг використовує для обстрілів тактичної авіації.

У повітряному просторі України вже шесть ракета "Калібр". Іх окупанти запустили з Феодосійського району.

"Внимание, з Феодосійського району був зафіксований пуск 6 ракети "Калібр". Зараз вони вже на території України і направляються на захід! Будьте уважні і знаходитесь в укриттях. ПВО вже відробляє все", — повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Глава миколаевской ОВА Віталій Кім передупреждает про пусках ракет з Чорного моря.

В Дніпропетровській області теж передупередили про загрозу ударів.

"Реагуємо на сигнал повітряної тревоги. Есть угроза", — інформує голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.