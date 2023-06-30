Річниця звільнення Зміїного: Зеленський звернувся до українців

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У п'ятницю, 30 червня, перша річниця звільнення Зміїного від російських окупантів. Це одна з перших та найголовніших перемог над росіянами.

Про це у своєму зверненні сказав Президент України Володимир Зеленський.

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Перша річниця звільнення Зміїного

"Минулого року навесні ніхто не очікував від України, що ми зможемо реалізувати, зокрема, і це фундаментальне оборонне завдання: дати безпеку Зміїному, а отже, значній частині Чорноморської акваторії. Але наші воїни це зробили", — наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що російським терористам потрібен був Зміїний, щоб знищити весь південь України, проте українські військові зупинили та вигнали окупантів зі Зміїного.

"Я вдячний усім, хто звільнив Зміїний! ГУР разом з іншими складовими частинами Сил оборони і безпеки нашої держави провели цю операцію. Головне управління розвідки та спецпідрозділ "Альфа" СБУ, Військово-Морські сили й армійська авіація Командування Сухопутних військ, авіація Повітряних Сил і наші міцні прикордонники. Дякую!" — сказав Президент.

Військові встановили прапор України на Зміїному. Фото: google

Також він згадав усіх загиблих героїв та подякував їм за відвагу.

"Завжди будемо памʼятати наших героїв, наших воїнів, які віддали своє життя заради цієї української перемоги", — підкреслив глава держави.

Хронологія подій: від захоплення до звільнення Зміїного

24 лютого — ворог почав обстрілювати острів Зміїний. У мережі дуже швидко потрапило відео, як наші моряки відмовилися здаватися, але після бою російські окупанти захопили острів.

29 березня — військовослужбовець зі Зміїного, фраза якого стала легендарною, повернувся із російського полону та отримав державну нагороду.

14 квітня — голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що ракети "Нептун" завдали російському кораблю "Москва" серйозних пошкоджень.

2 травня — біля острова Зміїний у Чорному морі Збройні сили України блискуче знищили два російські катери типу "Раптор".

17 червня — ЗСУ відправили російський буксир "Василій Бех" слідом за "Москвою".

20 червня — військові завдали масованого удару по російському гарнізону на острові, окупанти зазнали значних втрат.

22 червня — українські військові влучили в зенітно-ракетний комплекс "Панцир С1", радіолокаційну станцію та автомобільну техніку.

27 червня — ЗСУ здійснили понад 10 влучних уражень по острову. Українські військові знищили ще один ЗРК "Панцир1".

30 червня — противник поспіхом евакуював залишки гарнізону з острова двома швидкісними катерами. Під час того, як ЗСУ звільняли Зміїний, вдалося збити ще й ворожий гелікоптер.

1 липня — Українські військові знищили декілька російських вантажівок та одну РСЗВ БМ-21 "Град" з боєкомплектом, що стояли на причалі. Залишки покинутої техніки намагались знищити й росіяни, вони двічі атакували острів Зміїний фосфорними бомбами.

7 липня — Над островом знову замайорів синьо-жовтий прапор.

Нагадаємо, 30 червня Укрпошта спільно з ГУР випустили марку до річниці звільнення Зміїного. Усі кошти від її продажу підуть на придбання засобу "помсти".