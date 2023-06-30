Годовщина освобождения Змеиного: Зеленский обратился к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В пятницу, 30 июня, первая годовщина освобождения Змеиного от российских оккупантов. Это одна из первых и главных побед над россиянами.

Об этом в своем обращении сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

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Первая годовщина освобождения Змеиного

"В прошлом году весной никто не ожидал от Украины, что мы сможем реализовать, в частности, и эту фундаментальную оборонную задачу: обеспечить безопасность Змеиному, а значит, значительной части Черноморской акватории. Но наши воины это сделали", — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что российским террористам потребовался Змеиный, чтобы уничтожить весь юг Украины, однако украинские военные остановили и выгнали оккупантов из Змеиного.

"Я благодарен всем, кто уволил Змеиный! ГУР вместе с другими составными частями Сил обороны и безопасности нашего государства провели эту операцию. Главное управление разведки и спецподразделение "Альфа" СБУ, Военно-Морские силы и армейская авиация Командование Сухопутных войск, авиация Воздушных Сил и наши крепкие пограничники. Спасибо!" — сказал Президент.

Военные установили флаг Украины на Змеином. Фото: google

Также он вспомнил всех погибших героев и поблагодарил их за отвагу.

"Всегда будем помнить наших героев, наших воинов, отдавших свою жизнь ради этой украинской победы", - подчеркнул глава государства.

Хронология событий: от восхищения до освобождения Змеиного

24 февраля — враг начал обстреливать остров Змеиный. В сети очень быстро попало видео, как наши моряки отказались сдаваться, но после боя российские оккупанты захватили остров.

29 марта — военнослужащий из Змеиного, фраза которого стала легендарной, вернулся из российского плена и получил государственную награду.

14 апреля — глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что ракеты "Нептун" нанесли российскому кораблю "Москва" серьезные повреждения.

2 мая — у острова Змеиный в Черном море Вооруженные силы Украины блестяще уничтожили два российских катера типа "Раптор".

17 июня — ВСУ отправили российский буксир "Василий Бех" вслед за "Москвой".

20 июня — военные нанесли массированный удар по российскому гарнизону на острове, оккупанты понесли значительные потери.

22 июня — украинские военные попали в зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику.

27 июня — ВСУ произвели более 10 точных поражений по острову. Украинские военные уничтожили еще один ЗРК "Панцирь1".

30 июня — противник наспех эвакуировал остатки гарнизона с острова двумя скоростными катерами. Во время того, как ВСУ освобождали Змеиный, удалось сбить еще и вражеский вертолет.

1 июля — Украинские военные уничтожили несколько российских грузовиков и один РСЗО БМ-21 "Град" с стоящими на причале боекомплектом. Остатки заброшенной техники пытались уничтожить и россияне, дважды атаковавшие остров Змеиный фосфорными бомбами.

7 июля — Над островом снова развевался сине-желтый флаг.

Напомним, 30 июня Укрпочта совместно с ГУР выпустили марку к годовщине освобождения Змеиного. Все средства от ее продажи пойдут на приобретение средства "отмщения".