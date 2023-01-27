Керівництво Запорізької АЕС порушує контракти, які колаборанти уклали з Росатомом

Запорізька АЕС

Окупаційне "керівництво" Запорізької АЕС вже порушує умови контрактів, які колаборанти підписали з Росатомом. Так, працівникам, які підписали "контракти" з росіянами, нові "роботодавці" обіцяли зберегти і трудовий стаж, і відпустки.

Про це повідомляє ДП "НАЕК "Енергоатом" у Telegram.

"Працівникам, котрі підписали "фільчині грамоти", а точніше – контракти з рашистами, нові "роботодавці" обіцяли зберегти і трудовий стаж, і відпустки. По факту ж "російські посіпаки" залишилися без відпусток. Згідно з новими наказами відпочити їм дозволять не раніше, як "за рік після укладання контракту", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спочатку йшлося про пів року, та пізніше "Росатом" вирішив, що українці мають заслужити відпустку, відпрацювавши на рф цілий рік.

"Енергоатом вкотре закликає не підписувати жодних контрактів із ворогом, щоб не стати прямими посібниками агресора та не зруйнувати власне майбутнє", — додали в компанії.

Нагадаємо, що 18 січня місія МАГАТЕ завершила розміщення постійних місій на українських атомних електростанціях — Рівненській, Чорнобильській, Південноукраїнській.

Наступного дня, 19 січня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Український лідер подякував Гроссі за позитивне рішення щодо розміщення інспекторів агентства на українських АЕС.

Додамо, що на Запорізькій атомній електростанції, захопленій російськими агресорами на початку повномасштабної війни, постійна місія МАГАТЕ працює ще з вересня 2022 року.

З того ж часу за участю МАГАТЕ ведуться перемовини про створення безпечної зони навколо Запорізької атомної електростанції, яка зараз окупована росіянами.

МЗС України зазначає, що Київ та МАГАТЕ "крок за кроком" рухаються до встановлення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС.