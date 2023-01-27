Руководство Запорожской АЭС нарушает контракты, которые коллаборанты заключили с Росатомом

Запорожская АЭС

Оккупационное "руководство" Запорожской АЭС уже нарушает условия контрактов, которые коллаборанты подписали с Росатомом. Так, работникам, подписавшим "контракты" с россиянами, новые "работодатели" обещали сохранить и трудовой стаж, и отпуска.

Об этом сообщает ГП "НАЭК "Энергоатом" в Telegram.

"Работникам, подписавшим "филькины грамоты", а точнее — контракты с рашистами, новые "работодатели" обещали сохранить и трудовой стаж, и отпуска. По факту "российские муртады" остались без отпусков. Согласно новым приказам отдохнуть им позволят не раньше, как "за год после заключения контракта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сначала речь шла о полугодии, но позже "Росатом" решил, что украинцы должны заслужить отпуск, отработав в России круглый год.

"Энергоатом еще раз призывает не подписывать никаких контрактов с врагом, чтобы не стать прямыми пособиями агрессора и не разрушить собственное будущее", — добавили в компании.

Напомним, что 18 января миссия МАГАТЭ завершила размещение постоянных миссий на украинских атомных электростанциях — Ровенской, Чернобыльской, Южноукраинской.

На следующий день, 19 января, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Украинский лидер поблагодарил Гросси за положительное решение о размещении инспекторов агентства на украинских АЭС.

На Запорожской атомной электростанции, захваченной российскими агрессорами в начале полномасштабной войны, постоянная миссия МАГАТЭ работает еще с сентября 2022 года.

С того же времени с участием МАГАТЭ ведутся переговоры о создании безопасной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции, оккупированной сейчас россиянами.

МИД Украины отмечает, что Киев и МАГАТЭ "шаг за шагом" двигаются к установлению зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.