Рік затопленню "русского воєнного корабля": як Україна знищила крейсер ЧФ Росії "Москва"

Ракетний крейсер "Москва", знищений українськими захисниками. Фото: росЗМІ

Рік тому на Чорному морі сталася ключова подія морської частини повномасштабної російсько-української війни. Сили оборони України знищили флагман Чорноморського флоту, ракетний крейсер "Москва".

Як це було і як відреагували українці, нагадує матеріал Новини.LIVE.

Читайте також:

"Русскій воєнний корабль"

Ракетний крейсер "Москва", який був флагманом Чорноморського флоту країни-агресора, брав активну участь у російській агресії з перших днів повномасштабного вторгнення.

Так, саме з "Москви" обстрілювали українських прикордонників на острові Зміїний. Саме на адресу цього корабля пролунала фраза, яка стала знаменитою на усю Україну і за її межами — "Русскій воєнний корабль, іді нах*й".

12 квітня 2022 року Укрпошта випустила першу в історії України воєнну марку. Ця марка була присвячена саме цій фразі.

Перша воєнна марка України, "Русскій воєнний корабль"

Автор: Борис Грох

Удар по "Москві"

Уже надвечір наступного після презентації марки дня "русскій воєнний корабль" почав рухатися у вказаному йому напрямку.

Лівий борт крейсера був уражений двома ракетами Р-360 "Нептун" берегового протикорабельного комплексу українського виробництва. В цій операції брали участь і турецькі безпілотники "Байрактар", які відволікали увагу екіпажу корабля та обстрілювали корабельні радари.

На "Москві" внаслідок обстрілу здетонував боєзапас, а завдані пошкодження не дозволили крейсеру повернутися у порт базування. 14 квітня флагман Чорноморського флоту Росії затонув у Чорному морі.

Реакція Кремля і українців

Російська влада заявила, що на крейсері вибухнули боєприпаси, тож в умовах шторму "Москва" затонула.

В Україні ж бурхливо обговорювали великий успіх своїх захисників ("Москва" став першим крейсером, знищеним після Фолклендської війни між Аргентиною і Великою Британією 1982 року).

У соцмережах з’явилася низка мемів, присвячених "негативному спливанню" російського крейсера.

Як українці сміялися над знищенням "Москви"

Меми про знищення крейсера "Москва"

Нагадаємо, що знищення крейсера "Москва" унеможливило висадку російського десанта на чорноморському узбережжі материкової України, яка планувалася на початку повномасштабної війни.