Рік затопленню "русского воєнного корабля": як Україна знищила крейсер ЧФ Росії "Москва"
Рік тому на Чорному морі сталася ключова подія морської частини повномасштабної російсько-української війни. Сили оборони України знищили флагман Чорноморського флоту, ракетний крейсер "Москва".
Як це було і як відреагували українці, нагадує матеріал Новини.LIVE.
"Русскій воєнний корабль"
Ракетний крейсер "Москва", який був флагманом Чорноморського флоту країни-агресора, брав активну участь у російській агресії з перших днів повномасштабного вторгнення.
Так, саме з "Москви" обстрілювали українських прикордонників на острові Зміїний. Саме на адресу цього корабля пролунала фраза, яка стала знаменитою на усю Україну і за її межами — "Русскій воєнний корабль, іді нах*й".
12 квітня 2022 року Укрпошта випустила першу в історії України воєнну марку. Ця марка була присвячена саме цій фразі.
Удар по "Москві"
Уже надвечір наступного після презентації марки дня "русскій воєнний корабль" почав рухатися у вказаному йому напрямку.
Лівий борт крейсера був уражений двома ракетами Р-360 "Нептун" берегового протикорабельного комплексу українського виробництва. В цій операції брали участь і турецькі безпілотники "Байрактар", які відволікали увагу екіпажу корабля та обстрілювали корабельні радари.
На "Москві" внаслідок обстрілу здетонував боєзапас, а завдані пошкодження не дозволили крейсеру повернутися у порт базування. 14 квітня флагман Чорноморського флоту Росії затонув у Чорному морі.
Реакція Кремля і українців
Російська влада заявила, що на крейсері вибухнули боєприпаси, тож в умовах шторму "Москва" затонула.
В Україні ж бурхливо обговорювали великий успіх своїх захисників ("Москва" став першим крейсером, знищеним після Фолклендської війни між Аргентиною і Великою Британією 1982 року).
У соцмережах з’явилася низка мемів, присвячених "негативному спливанню" російського крейсера.
Нагадаємо, що знищення крейсера "Москва" унеможливило висадку російського десанта на чорноморському узбережжі материкової України, яка планувалася на початку повномасштабної війни.