Год затоплению "русского военного корабля": как Украина уничтожила крейсер ЧФ России "Москва"
Год назад на Черном море произошло ключевое событие морской части полномасштабной российско-украинской войны . Силы обороны Украины уничтожили флагман Черноморского флота ракетный крейсер "Москва".
Как это было и как отреагировали украинские, напоминает материал Новини.LIVE.
"Русский военный корабль"
Ракетный крейсер "Москва", являвшийся флагманом Черноморского флота страны-агрессора, активно участвовал в российской агрессии с первых дней полномасштабного вторжения.
Да, именно из "Москвы" обстреливали украинских пограничников на острове Змеиный. Именно в адрес этого корабля прозвучала фраза, которая стала знаменитой на всю Украину и за ее пределами — "Русский военный корабль, иди нах*й".
12 апреля 2022 Укрпочта выпустила первую в истории Украины военную марку. Эта марка была посвящена именно этой фразе.
Удар по "Москве"
Уже к вечеру следующего после презентации марки дня "русский военный корабель" начал двигаться в указанном ему направлении.
Левый борт крейсера был поражен двумя ракетами Р-360 "Нептун" берегового противокорабельного комплекса украинского производства. В этой операции принимали участие и турецкие беспилотники "Байрактар", которые отвлекали экипаж корабля и обстреливали корабельные радары.
На "Москве" в результате обстрела сдетонировал боезапас, а нанесенные повреждения не позволили крейсеру вернуться в порт базирования. 14 апреля флагман Черноморского флота России затонул в Черном море.
Реакция Кремля и украинцев
Российские власти заявили, что на крейсере взорвались боеприпасы, поэтому в условиях шторма "Москва" затонула.
В Украине же бурно обсуждали большой успех своих защитников ("Москва" стал первым крейсером, уничтоженным после Фолклендской войны между Аргентиной и Великобританией в 1982 году).
В соцсетях появился ряд мемей, посвященных "отрицательному всплыванию" российского крейсера.
Напомним, что уничтожение крейсера "Москва" сделало невозможным высадку российского десанта на черноморском побережье материковой Украины, которая планировалась в начале полномасштабной войны.