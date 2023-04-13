Год затоплению "русского военного корабля": как Украина уничтожила крейсер ЧФ России "Москва"

Ракетный крейсер "Москва" уничтожен украинскими защитниками. Фото: росСМИ

Год назад на Черном море произошло ключевое событие морской части полномасштабной российско-украинской войны . Силы обороны Украины уничтожили флагман Черноморского флота ракетный крейсер "Москва".

Как это было и как отреагировали украинские, напоминает материал Новини.LIVE.

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"Русский военный корабль"

Ракетный крейсер "Москва", являвшийся флагманом Черноморского флота страны-агрессора, активно участвовал в российской агрессии с первых дней полномасштабного вторжения.

Да, именно из "Москвы" обстреливали украинских пограничников на острове Змеиный. Именно в адрес этого корабля прозвучала фраза, которая стала знаменитой на всю Украину и за ее пределами — "Русский военный корабль, иди нах*й".

12 апреля 2022 Укрпочта выпустила первую в истории Украины военную марку. Эта марка была посвящена именно этой фразе.

Первая военная марка Украины, "Русский военный корабль"

Автор: Борис Грох

Удар по "Москве"

Уже к вечеру следующего после презентации марки дня "русский военный корабель" начал двигаться в указанном ему направлении.

Левый борт крейсера был поражен двумя ракетами Р-360 "Нептун" берегового противокорабельного комплекса украинского производства. В этой операции принимали участие и турецкие беспилотники "Байрактар", которые отвлекали экипаж корабля и обстреливали корабельные радары.

На "Москве" в результате обстрела сдетонировал боезапас, а нанесенные повреждения не позволили крейсеру вернуться в порт базирования. 14 апреля флагман Черноморского флота России затонул в Черном море.

Реакция Кремля и украинцев

Российские власти заявили, что на крейсере взорвались боеприпасы, поэтому в условиях шторма "Москва" затонула.

В Украине же бурно обсуждали большой успех своих защитников ("Москва" стал первым крейсером, уничтоженным после Фолклендской войны между Аргентиной и Великобританией в 1982 году).

В соцсетях появился ряд мемей, посвященных "отрицательному всплыванию" российского крейсера.

Как украинцы смеялись над уничтожением "Москвы"

Мемы об уничтожении крейсера "Москва"

Напомним, что уничтожение крейсера "Москва" сделало невозможным высадку российского десанта на черноморском побережье материковой Украины, которая планировалась в начале полномасштабной войны.