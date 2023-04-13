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Год затоплению "русского военного корабля": как Украина уничтожила крейсер ЧФ России "Москва"

13 апреля 2023 09:10
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Год затоплению "русского военного корабля": как Украина уничтожила крейсер ЧФ России "Москва"
Ракетный крейсер "Москва" уничтожен украинскими защитниками. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Год назад на Черном море произошло ключевое событие морской части полномасштабной российско-украинской войны . Силы обороны Украины уничтожили флагман Черноморского флота ракетный крейсер "Москва".

Как это было и как отреагировали украинские, напоминает материал Новини.LIVE.

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"Русский военный корабль"

Ракетный крейсер "Москва", являвшийся флагманом Черноморского флота страны-агрессора, активно участвовал в российской агрессии с первых дней полномасштабного вторжения.

Да, именно из "Москвы" обстреливали украинских пограничников на острове Змеиный. Именно в адрес этого корабля прозвучала фраза, которая стала знаменитой на всю Украину и за ее пределами — "Русский военный корабль, иди нах*й".

12 апреля 2022 Укрпочта выпустила первую в истории Украины военную марку. Эта марка была посвящена именно этой фразе.

Первая военная марка Украины
Первая военная марка Украины, "Русский военный корабль"
Автор: Борис Грох

Удар по "Москве"

Уже к вечеру следующего после презентации марки дня "русский военный корабель" начал двигаться в указанном ему направлении.

Левый борт крейсера был поражен двумя ракетами Р-360 "Нептун" берегового противокорабельного комплекса украинского производства. В этой операции принимали участие и турецкие беспилотники "Байрактар", которые отвлекали экипаж корабля и обстреливали корабельные радары.

На "Москве" в результате обстрела сдетонировал боезапас, а нанесенные повреждения не позволили крейсеру вернуться в порт базирования. 14 апреля флагман Черноморского флота России затонул в Черном море.

Реакция Кремля и украинцев

Российские власти заявили, что на крейсере взорвались боеприпасы, поэтому в условиях шторма "Москва" затонула.

В Украине же бурно обсуждали большой успех своих защитников ("Москва" стал первым крейсером, уничтоженным после Фолклендской войны между Аргентиной и Великобританией в 1982 году).

В соцсетях появился ряд мемей, посвященных "отрицательному всплыванию" российского крейсера.

Мемы о крейсере "Москва"
Как украинцы смеялись над уничтожением "Москвы"
Мемы о крейсере "Москва"
Мемы об уничтожении крейсера "Москва"

Напомним, что уничтожение крейсера "Москва" сделало невозможным высадку российского десанта на черноморском побережье материковой Украины, которая планировалась в начале полномасштабной войны.

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