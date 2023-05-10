Рішення про 11 пакет санкцій проти РФ може затягнутись, — ЗМІ
У середу, 10 травня, країни-члени Європейського Союзу проведуть перші переговори щодо нових санкцій проти РФ і не тільки, адже вони будуть націлені на китайські та іранські фірми та дозволять обмежити експорт до третіх країн за порушення чинних торгових обмежень.
Про це пише Reuters.
Що відомо
За словами одного дипломата, переговори будуть гострими та напруженими, оскільки одні вважають, що санкції надто лояльні, а інші бояться нашкодити їхнім міжнародним зв'язкам. Як зазначили кілька дипломатів, точки зору, що сильно різняться, означають, що швидкої угоди з приводу 11 пакета санкцій не очікується.
Зазначимо, усі 27 країн ЄС повинні погодитися, щоб нові санкції набули чинності, що стало б 11 раундом таких заходів блоку з моменту вторгнення Росії в Україну.
У вівторок, 9 травня, під час свого візиту до Києва президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що нові санкції будуть спрямовані на припинення обходу торгових обмежень Росії, що вже діють, і були розроблені "в дуже тісній співпраці" з країнами "Великої сімки".
"Якщо ми побачимо, що товари йдуть з Євросоюзу до третіх країн, а потім потрапляють до Росії, ми могли б запропонувати країнам-членам санкціонувати експорт цих товарів. Цей інструмент буде останнім засобом і його використовуватимуть обережно", — сказала вона.
Вона додала, що ЄС припинить транзит через Росію більшої частини свого експорту, включно з високотехнологічною продукцією та частинами літаків.
Нагадаємо, нещодавно влада Молдови заявила, що у них є "чорний список" росіян, яким заборонили в'їзд до країни.
Зокрема до цього списку увійшли чиновники та популярні артисти, які пропагують та підтримують війну Росії проти України. Прем'єр-міністр Дорін Речан навів кілька прикладів і розповів, що до списку увійшли Володимир Путін, Ігор Чайка та Філіп Кіркоров.