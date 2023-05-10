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Рішення про 11 пакет санкцій проти РФ може затягнутись, — ЗМІ

10 травня 2023 09:48
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Рішення про 11 пакет санкцій проти РФ може затягнутись, — ЗМІ
Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters/ Valentyn Ogirenko
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У середу, 10 травня, країни-члени Європейського Союзу проведуть перші переговори щодо нових санкцій проти РФ і не тільки, адже вони будуть націлені на китайські та іранські фірми та дозволять обмежити експорт до третіх країн за порушення чинних торгових обмежень.

Про це пише Reuters.

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Що відомо

За словами одного дипломата, переговори будуть гострими та напруженими, оскільки одні вважають, що санкції надто лояльні, а інші бояться нашкодити їхнім міжнародним зв'язкам. Як зазначили кілька дипломатів, точки зору, що сильно різняться, означають, що швидкої угоди з приводу 11 пакета санкцій не очікується.

Зазначимо, усі 27 країн ЄС повинні погодитися, щоб нові санкції набули чинності, що стало б 11 раундом таких заходів блоку з моменту вторгнення Росії в Україну.

У вівторок, 9 травня, під час свого візиту до Києва президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що нові санкції будуть спрямовані на припинення обходу торгових обмежень Росії, що вже діють, і були розроблені "в дуже тісній співпраці" з країнами "Великої сімки".

"Якщо ми побачимо, що товари йдуть з Євросоюзу до третіх країн, а потім потрапляють до Росії, ми могли б запропонувати країнам-членам санкціонувати експорт цих товарів. Цей інструмент буде останнім засобом і його використовуватимуть обережно", — сказала вона.

Вона додала, що ЄС припинить транзит через Росію більшої частини свого експорту, включно з високотехнологічною продукцією та частинами літаків.

Нагадаємо, нещодавно влада Молдови заявила, що у них є "чорний список" росіян, яким заборонили в'їзд до країни. 

Зокрема до цього списку увійшли чиновники та популярні артисти, які пропагують та підтримують війну Росії проти України. Прем'єр-міністр Дорін Речан навів кілька прикладів і розповів, що до списку увійшли Володимир Путін, Ігор Чайка та Філіп Кіркоров.

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