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Решение об 11 пакете санкций против РФ может затянуться, — СМИ

10 мая 2023 09:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Решение об 11 пакете санкций против РФ может затянуться, — СМИ
Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters/ Valentyn Ogirenko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В среду, 10 мая, страны-члены Европейского Союза проведут первые переговоры о новых санкциях против РФ и не только, ведь они будут нацелены на китайские и иранские фирмы и позволят ограничить экспорт в третьи страны за нарушение действующих торговых ограничений.

Об этом пишет Reuters.

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По словам одного дипломата, переговоры будут острыми и напряженными, поскольку одни считают, что санкции слишком лояльны, а другие боятся навредить их международным связям. Как отметили несколько дипломатов, точки зрения, которые сильно отличаются, означают, что скорого соглашения по поводу 11 пакета санкций не ожидается.

Отметим, все 27 стран ЕС должны согласиться, чтобы новые санкции вступили в силу, что стало бы 11 раундом таких мер блока с момента вторжения России в Украину.

Во вторник, 9 мая, во время своего визита в Киев президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые санкции будут направлены на прекращение обхода действующих торговых ограничений России и были разработаны "в очень тесном сотрудничестве" со странами "Великой семерки".

"Если мы увидим, что товары уходят из Евросоюза в третьи страны, а затем попадают в Россию, мы могли бы предложить странам-членам санкционировать экспорт этих товаров. Этот инструмент будет последним средством и будет использоваться осторожно", сказала она.

Она добавила, что ЕС прекратит транзит через Россию большей части своего экспорта, включая высокотехнологичную продукцию и части самолетов.

Напомним, недавно власти Молдовы заявили, что у них есть "черный список" россиян, которым запретили въезд в страну.

В частности, в этот список вошли чиновники и популярные артисты, которые пропагандируют и поддерживают войну России против Украины. Премьер-министр Дорин Речан привел несколько примеров и рассказал, что в список вошли Владимир Путин, Игорь Чайка и Филипп Киркоров.

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