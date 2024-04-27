Росія атакувала чотири теплоелектростанції — в ДТЕК розповіли про пошкодження
Російські загарбники атакували чотири теплоелектростанції ДТЕК. Внаслідок цього було серйозно пошкоджено обладнання, є постраждалі.
Про це повідомили в ДТЕК у суботу, 27 квітня.
Російський обстріл ДТЕК
"Ворог вкотре масово обстріляв енергетичні об'єкти України. Сьогодні вночі внаслідок атаки постраждало чотири теплоелектростанції ДТЕК", — говориться у повідомленні.
Внаслідок цих обстрілів є постраждалі, їм надається уся необхідна допомога. Також серйозно пошкоджено обладнання підприємств. Енергетики намагаються ліквідовувати наслідки атаки.
"З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 170 разів", — говориться у повідомленні.
Атака на енергетичну інфраструктуру
"Ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру країни! Зокрема, атаковані об’єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях", — повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Галущенко повідомив, що внаслідок цих атак є пошкодження обладнання. На одному з об’єктів поранено начальника зміни, який отримав контузію.
"Наслідки атак уточнюються. Триває робота над їх ліквідацією", — повідомили в міністерстві енергетики.
Нагадаємо, ми писали, що в Укренерго відповіли, яка існує ймовірність відключень електроенергії. Наразі не передбачається введення графіків відключень електроенергії для домогосподарств по всій країні.
Також в Україні вимикатимуть світло для бізнесу та промисловості. Через масштаби пошкоджень, завданих армією Росії, у вечірні пікові години можуть застосовуватись графіки обмежень потужності для бізнесу та промисловості.
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