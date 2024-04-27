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Росія атакувала чотири теплоелектростанції — в ДТЕК розповіли про пошкодження

27 квітня 2024 08:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росія атакувала чотири теплоелектростанції — в ДТЕК розповіли про пошкодження
Зруйнована обстрілом ТЕС. Фото: ДТЕК
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські загарбники атакували  чотири теплоелектростанції ДТЕК. Внаслідок цього було серйозно пошкоджено обладнання, є постраждалі.

Про це повідомили в ДТЕК у суботу, 27 квітня.

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"Ворог вкотре масово обстріляв енергетичні об'єкти України. Сьогодні вночі внаслідок атаки постраждало чотири теплоелектростанції ДТЕК", — говориться у повідомленні. 

Внаслідок цих обстрілів є постраждалі, їм надається уся необхідна допомога. Також серйозно пошкоджено обладнання підприємств. Енергетики намагаються ліквідовувати наслідки атаки. 

"З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 170 разів", — говориться у повідомленні.

атаки на ДТЕК
Обстріли теплоелектростанцій ДТЕК. Фото: скриншот

Атака на енергетичну інфраструктуру

"Ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру країни! Зокрема, атаковані об’єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях", — повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко. 

Галущенко повідомив, що внаслідок цих атак є пошкодження обладнання. На одному з об’єктів поранено начальника зміни, який отримав контузію. 

"Наслідки атак уточнюються. Триває робота над їх ліквідацією", — повідомили в міністерстві енергетики.

обстріли
Повідомлення Германа Галущенка. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми писали, що в Укренерго відповіли, яка існує ймовірність відключень електроенергії. Наразі не передбачається введення графіків відключень електроенергії для домогосподарств по всій країні.

Також в Україні вимикатимуть світло для бізнесу та промисловості. Через масштаби пошкоджень, завданих армією Росії, у вечірні пікові години можуть застосовуватись графіки обмежень потужності для бізнесу та промисловості.

Герман Галущенко
війна
Міненерго
Україна
обстріли
ДТЕК

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