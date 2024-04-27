Россия атаковала четыре теплоэлектростанции — в ДТЭК рассказали о повреждениях

Разрушена обстрелом ТЭС. Фото: ДТЭК

Российские захватчики атаковали четыре теплоэлектростанции ДТЭК. В результате было серьезно повреждено оборудование, есть пострадавшие.

Об этом сообщили в ДТЭК в субботу, 27 апреля.

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"Враг в очередной раз массово обстрелял энергетические объекты Украины. Сегодня ночью в результате атаки пострадали четыре теплоэлектростанции ДТЭК", — говорится в сообщении.

В результате этих обстрелов есть пострадавшие, им предоставляется вся необходимая помощь. Также серьезно повреждено оборудование предприятий. Энергетики пытаются ликвидировать последствия атаки.

"С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 170 раз", — говорится в сообщении.

Обстрелы теплоэлектростанций ДТЭК. Фото: скриншот

Атака на энергетическую инфраструктуру

"Враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру страны! В частности, атакованы объекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях", — сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Галущенко сообщил, что в результате этих атак повреждение оборудования. На одном из объектов ранен начальник смены, получивший контузию.

"Последствия атак уточняются. Продолжается работа над их ликвидацией", — сообщили в министерстве энергетики.

Сообщение Германа Галущенко. Фото: скриншот

Напомним, мы писали, что в Укрэнерго ответили, какова вероятность отключений электроэнергии. Пока не предполагается введение графиков отключений электроэнергии для домохозяйств по всей стране.

Также в Украине будет выключаться свет для бизнеса и промышленности. Из-за масштабов повреждений, нанесенных армией России, в вечерние пиковые часы могут применяться графики ограничений мощности для бизнеса и промышленности.