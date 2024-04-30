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Росія атакувала Харків ракетою КНДР — звіт ООН

30 квітня 2024 02:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Росія атакувала Харків ракетою КНДР — звіт ООН
Порятунок поранених із пошкодженого будинку в Києві внаслідок масового обстрілу 2 січня. Фото: uk.wikipedia.org
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Уповноважені спостерігачі за санкціями ООН підтвердили, що Росія атакувала Харків 2 січня північнокорейською балістичною ракетою Hwasong-11. Це порушення санкцій Ради безпеки організації.  

Про це повідомляє Reuters у понеділок, 29 квітня.

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"Уламки ракети, знайдені в Харкові 2 січня 2024 року, походять від ракети КНДР серії Hwasong-11. Це є порушенням ембарго на постачання зброї до Північної Кореї", — зазначає видання з посиланням на звіт експертів Ради безпеки ООН.

На початку квітня троє уповноважених спостерігачів за санкціями приїжджали в Україну на огляд уламків ракети й не виявили ознак того, що ціль була зроблена в Росії.

Водночас у звіті зазначається, що фахівці "не змогли самостійно визначити, звідки й ким вона була запущена".

"Інформація про траєкторію, надана українською владою, вказує на те, що вона була запущена в межах території Російської Федерації.Таке місцеперебування, якщо ракета перебувала під контролем російських сил, ймовірно, вказує на те, що вона була придбана громадянами Російської Федерації", — йдеться в документі.

Нагадаємо, що 2 січня російські загарбники завдали ракетного удару по Харкову. Внаслідок цього — велика кількість постраждалих та жертв.

Також ми писали, що Європейська комісія готується ввести санкції проти кораблів, які транспортують військове обладнання з Північної Кореї до Росії.

зброя
Харків
КНДР
обстріли
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Росія
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