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Россия атаковала Харьков ракетой КНДР — отчет ООН

30 апреля 2024 02:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Россия атаковала Харьков ракетой КНДР — отчет ООН
Спасение раненых из поврежденного дома в Киеве в результате массового обстрела 2 января. Фото: ru.wikipedia.org
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Уполномоченные наблюдатели за санкциями ООН подтвердили, что Россия атаковала Харьков 2 января северокорейской баллистической ракетой Hwasong-11. Это нарушение санкций Совбеза организации.

Об этом сообщает Reuters в понедельник, 29 апреля.

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"Обломки ракеты, найденные в Харькове 2 января 2024 года, произошли от ракеты КНДР серии Hwasong-11. Это нарушение эмбарго на поставку оружия в Северную Корею", — отмечает издание со ссылкой на отчет экспертов Совета безопасности ООН.

В начале апреля три уполномоченных наблюдателя за санкциями приезжали в Украину на осмотр обломков ракеты и не обнаружили признаков того, что цель была сделана в России.

В то же время в отчете отмечается, что специалисты "не смогли самостоятельно определить, откуда и кем она была запущена".

"Информация о траектории, предоставленная украинскими властями, указывает на то, что она была запущена в пределах территории Российской Федерации. Такое местонахождение, если ракета находилась под контролем российских сил, вероятно, указывает на то, что она была приобретена гражданами Российской Федерации", — говорится в документе.

Напомним, что 2 января российские захватчики нанесли ракетный удар по Харькову. В результате — большое количество пострадавших и жертв.

Также мы писали, что Европейская комиссия готовится ввести санкции против кораблей, транспортирующих военное оборудование из Северной Кореи в Россию.

оружие
Харьков
КНДР
обстрелы
ракеты
война в Украине
війна
Россия
атака

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