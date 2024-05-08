РФ атакувала об'єкти цивільної і критичної інфраструктури на Кіровоградщині, поранена дитина

Рятувальники на місці події. Фото: ДСНС

Росія завдала удару по Кіровоградській області у ніч, проти 8 травня. Під прицілом, зокрема, опинився об'єкт критичної інфраструктури. Крім того, внаслідок ворожої атаки травмована дитина.

Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

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"Внаслідок ворожої ракетної атаки на Кіровоградщину в Олександрійському районі пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури", — написав Райкович, говорячи про атаку на об'єкт критичної інфраструктури.

Він додав, що руйнувань також зазнали 13 приватних будинків та майже три десятки гаражів.

Внаслідок ворожої атаки поранена 8-річна дитина.

Скриншот

Нагадаємо, під час нічної повітряної тривоги 8 травня Росія знову обстріляла Харків. За попередньою інформацією, ворог завдав удару "шахедами".

Цієї ж ночі РФ атакувала Київ крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. У Запоріжжі окупанти вразили обʼєкти критичної та цивільної інфраструктури.