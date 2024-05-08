РФ атакувала об'єкти цивільної і критичної інфраструктури на Кіровоградщині, поранена дитина
Росія завдала удару по Кіровоградській області у ніч, проти 8 травня. Під прицілом, зокрема, опинився об'єкт критичної інфраструктури. Крім того, внаслідок ворожої атаки травмована дитина.
Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
Наслідки обстрілу Кіровоградщини
"Внаслідок ворожої ракетної атаки на Кіровоградщину в Олександрійському районі пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури", — написав Райкович, говорячи про атаку на об'єкт критичної інфраструктури.
Він додав, що руйнувань також зазнали 13 приватних будинків та майже три десятки гаражів.
Внаслідок ворожої атаки поранена 8-річна дитина.
Нагадаємо, під час нічної повітряної тривоги 8 травня Росія знову обстріляла Харків. За попередньою інформацією, ворог завдав удару "шахедами".
Цієї ж ночі РФ атакувала Київ крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. У Запоріжжі окупанти вразили обʼєкти критичної та цивільної інфраструктури.
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