Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow РФ атакувала об'єкти цивільної і критичної інфраструктури на Кіровоградщині, поранена дитина arrow

РФ атакувала об'єкти цивільної і критичної інфраструктури на Кіровоградщині, поранена дитина

8 травня 2024 07:26
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
РФ атакувала об'єкти цивільної і критичної інфраструктури на Кіровоградщині, поранена дитина
Рятувальники на місці події. Фото: ДСНС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Росія завдала удару по Кіровоградській області у ніч, проти 8 травня. Під прицілом, зокрема, опинився об'єкт критичної інфраструктури. Крім того, внаслідок ворожої атаки травмована дитина. 

Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. 

Читайте також:

Наслідки обстрілу Кіровоградщини

"Внаслідок ворожої ракетної атаки на Кіровоградщину в Олександрійському районі пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури", — написав Райкович, говорячи про атаку на об'єкт критичної інфраструктури. 

Він додав, що руйнувань також зазнали 13 приватних будинків та майже три десятки гаражів. 

Внаслідок ворожої атаки поранена 8-річна дитина. 

Обстріл України 8 травня
Скриншот

 

Нагадаємо, під час нічної повітряної тривоги 8 травня Росія знову обстріляла Харків. За попередньою інформацією, ворог завдав удару "шахедами". 

Цієї ж ночі РФ атакувала Київ крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. У Запоріжжі окупанти вразили обʼєкти критичної та цивільної інфраструктури.

війна
українці
росіяни
Україна
обстріли
Кіровоградська область
окупанти
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

10:47 Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку