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РФ атаковала объекты гражданской и критической инфраструктуры на Кировоградщине, ранен ребенок

8 мая 2024 07:26
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
РФ атаковала объекты гражданской и критической инфраструктуры на Кировоградщине, ранен ребенок
Спасатели на месте происшествия. Фото: ГСЧС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Россия нанесла удар по Кировоградской области в ночь на среду, 8 мая. Под прицелом, в частности, оказался объект критической инфраструктуры. Кроме того, в результате вражеской атаки травмирован ребенок.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

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"В результате вражеской ракетной атаки на Кировоградщину в Александрийском районе поврежден объект критической инфраструктуры", — написал Райкович, говоря об атаке на объект критической инфраструктуры.

Он добавил, что разрушения также получили 13 частных домов и почти три десятка гаражей.

В результате вражеской атаки ранен 8-летний ребенок.

Обстрел Украины 8 мая
Скриншот

 

Напомним, во время ночной воздушной тревоги 8 мая Россия снова обстреляла Харьков. По предварительной информации, враг нанес удар "шахедами".

Этой же ночью РФ атаковала Киев крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В Запорожье оккупанты поразили объекты критической и гражданской инфраструктуры.

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