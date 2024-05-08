РФ атаковала объекты гражданской и критической инфраструктуры на Кировоградщине, ранен ребенок

Спасатели на месте происшествия. Фото: ГСЧС

Россия нанесла удар по Кировоградской области в ночь на среду, 8 мая. Под прицелом, в частности, оказался объект критической инфраструктуры. Кроме того, в результате вражеской атаки травмирован ребенок.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

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"В результате вражеской ракетной атаки на Кировоградщину в Александрийском районе поврежден объект критической инфраструктуры", — написал Райкович, говоря об атаке на объект критической инфраструктуры.

Он добавил, что разрушения также получили 13 частных домов и почти три десятка гаражей.

В результате вражеской атаки ранен 8-летний ребенок.

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Напомним, во время ночной воздушной тревоги 8 мая Россия снова обстреляла Харьков. По предварительной информации, враг нанес удар "шахедами".

Этой же ночью РФ атаковала Киев крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В Запорожье оккупанты поразили объекты критической и гражданской инфраструктуры.