Росія атакувала Трипільську ТЕС ракетою Х-69 — що це за зброя

Російська керована авіаракета Х-69. Фото: росЗМІ

Повітряно-космічні сили Росії здійснили удар по Трипільській теплоелектростанції керованою авіаційною ракетою Х-69. Новітня зброя ворога може бути більш небезпечною, ніж аеробалістичний комплекс "Кинджал".

Про це повідомляє портал Defence Express із посиланням на результати експертизи уламків ракети від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

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Сопла ракети Х-59. Джерело: росЗМІ

Як зазначається, Х-69 є модифікацією керованої авіаракети Х-59 "Ґедзь" для важких винищувачів Су-34 та Су-35, зокрема саме вона має стати основною зброєю для винищувача Су-57, яку літак має нести у внутрішніх відсіках озброєння.

Проте ці дані лише приблизні, оскільки Су-57 на лінії фронту так і не було помічено через мізерну загальну кількість наявних літаків. Однак максимальна швидкість ракети — 1000 км/год (залежно від швидкісного режиму носія).

Головною особливістю зазначається можливість наднизького польоту у 20 метрів, що набагато нижче, ніж у крилатої ракети Х-101.

Носова частина Х-69. Джерело: росЗМІ

Як встановили аналітики, ракета небезпечна за двома принципами:

її влучання у Трипільську ТЕС говорить про можливості її проникнення повз ймовірно виснажене українське ППО;

запуск ракети з важких винищувачів нівелює характерну ознаку масштабних ракетних атак під час зльоту стратегічних бомбардувальників-ракетоносіїв Ту-95 та винищувачів-перехоплювачів МіГ-31.

Водночас дальність застосування Х-69 у 400 км є достатнім для атаки значної кількості об'єктів на території України, бо Су-34 та Су-35 цілком можуть наближатися до кордону чи до лінії фронту на дальність у 50-70 км.

Дальність ураження Х-69 з гіпотетичних пускових районів. Джерело: DefenceExpress/MissileMap

Нагадаємо, раніше речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів про недоліки російської армії, адже ракети "Калібр наразі не летять по Україні, бо у росіян виникли проблеми з логістичною доправкою ракет на окупований півострів.

Водночас ми повідомляли про те, що внаслідок удару на Київщині може не вистачати електроенергії на початку літа, коли зросте кондиціонування.