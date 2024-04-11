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Россия атаковала Трипольскую ТЭС ракетой Х-69 — что это за оружие

11 апреля 2024 21:03
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Россия атаковала Трипольскую ТЭС ракетой Х-69 — что это за оружие
Российская управляемая авиаракета Х-69. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Воздушно-космические силы России нанесли удар по Трипольской теплоэлектростанции управляемой авиационной ракетой Х-69. Новейшее оружие врага может быть более опасным, чем аэробалистический комплекс "Кинжал".

Об этом сообщает портал Defence Express со ссылкой на результаты экспертизы обломков ракеты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

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Россия атаковала Трипольскую ТЭС ракетой Х-69 – что это за оружие
Сопла ракеты Х-59. Источник: росСМИ

Как отмечается, Х-69 является модификацией управляемой авиаракеты Х-59 "Овод" для тяжелых истребителей Су-34 и Су-35, в частности именно она должна стать основным оружием для истребителя Су-57, которое самолет должен нести во внутренних отсеках вооружения.

Однако эти данные лишь приблизительны, поскольку Су-57 на линии фронта так и не были замечены из-за малого общего количества имеющихся самолетов. Однако максимальная скорость ракеты — 1000 км/ч (в зависимости от скоростного режима носителя).

Главная особенность ракеты — возможность сверхнизкого полета в 20 метров, что гораздо ниже, чем у крылатой ракеты Х-101.

Россия атаковала Трипольскую ТЭС ракетой Х-69 – что это за оружие
Носовая часть Х-69. Источник: росСМИ

Как установили аналитики, ракета опасна по двум принципам:

  • ее попадание в Трипольскую ТЭС говорит о возможности ее проникновения мимо вероятно истощенного украинского ПВО;
  • запуск ракеты с тяжелых истребителей нивелирует характерный признак масштабных ракетных атак при взлете стратегических бомбардировщиков-ракетоносителей Ту-95 и истребителей-перехватчиков МиГ-31.

В то же время дальность применения Х-69 в 400 км достаточна для атаки значительного количества объектов на территории Украины, так как Су-34 и Су-35 вполне могут приближаться к границе или к линии фронта на дальность в 50-70 км.

Россия атаковала Трипольскую ТЭС ракетой Х-69 – что это за оружие
Дальность поражения Х-69 из гипотетических пусковых районов. Источник: DefenceExpress/MissileMap

Напомним, ранее спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал о недостатках российской армии, ведь ракеты "Калибр" пока не летят по Украине, потому что у россиян возникли проблемы с логистической доправкой ракет на оккупированный полуостров.

В то же время мы сообщали о том, что в результате удара в Киевской области может не хватать электроэнергии в начале лета, когда возрастет кондиционирование.

оружие
Украина
ракета
война в Украине
Россия
ракетный удар

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