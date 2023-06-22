Вечірнє звернення Зеленського: він прокоментував можливий теракт на ЗАЕС, який може вчинити РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Сьогодні, 22 червня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що окупанти готують теракт на ЗАЕС. Також глава держави провів брифінг для країн-партнерів щодо ситуації на атомній станції та закликав до негайних дій.

Про це йдеться у вечірньому зверненні Володимира Зеленського.

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Вечірнє звернення Зеленського 22 червня

За словами глави держави, у світі мають знати про те, що готують окупанти. Після вчиненого теракту на Каховській ГЕС, не має бути жодних ілюзій щодо Росії.

Країни-партнери, як стверджує Зеленський, мають достатню силу, щоб запобігти будь-якій радіаційній катастрофі. Вони повинні діяти і тиснути на РФ.

"Саме Росія зараз є глобальним центром цинізму — і звідти може надійти будь-який наказ на будь-яке зло, яке вони розраховують замаскувати під ту чи іншу катастрофу. Світ має достатню силу, щоб запобігти будь-яким радіаційним інцидентам, і тим більше — радіаційній катастрофі. Усі розуміють, що розвідки різних країн можуть давати відповідні сигнали, можуть тиснути. Це потрібно", — каже Зеленський.

І додає, що на даному етапі потрібна деокупація Запорізької атомної станції.

"Потрібна повна деокупація Запорізької атомної станції. І будь-хто, хто заплющив очі на окупацію Росією такого об’єкту, на мінування Росією території та споруд атомної станції, — фактично, сприяє не одному лише цьому російському злу, а терору загалом. І сьогодні ж я доручив міністру внутрішніх справ України Клименку провести всі необхідні заходи, всю необхідну роз’яснювальну роботу з нашими людьми щодо всіх наявних ризиків. І найближчим часом це буде зроблено", — стверджує Зеленський.

Нагадаємо, що після сьогоднішнього звернення Зеленського про можливий теракт на ЗАЕС, у столичних аптеках розпочався ажіотаж: люди масово скуповують ліки проти радіації.