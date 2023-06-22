Вечернее обращение Зеленского: он прокомментировал возможный теракт на ЗАЭС, который может совершить РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Сегодня, 22 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что оккупанты готовят теракт на ЗАЭС. Также глава государства провел брифинг для стран-партнеров по ситуации на атомной станции и призвал к немедленным действиям.

Об этом говорится в вечернем обращении Владимира Зеленского.

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По словам главы государства, в мире должны знать о том, что готовят оккупанты. После совершенного теракта на Каховской ГЭС не должно быть никаких иллюзий по отношению к России.

Страны-партнеры, как утверждает Зеленский, обладают достаточной силой, чтобы предотвратить любую радиационную катастрофу. Они должны действовать и давить на РФ.

"Именно Россия сейчас является глобальным центром цинизма — и оттуда может поступить любой приказ на любое зло, которое они рассчитывают замаскировать под ту или иную катастрофу. Мир имеет достаточную силу, чтобы предотвратить любые радиационные инциденты, и тем более — радиационной катастрофе. Все понимают, что разведки разных стран могут давать соответствующие сигналы, могут давить. Это нужно", — говорит Зеленский.

И добавляет, что на данном этапе требуется деоккупация Запорожской атомной станции.

"Нужна полная деоккупация Запорожской атомной станции. И любой, кто закрыл глаза на оккупацию Россией такого объекта, на минирование Россией территории и сооружений атомной станции, — фактически способствует не одному только этому российскому злу, а террору в целом. И сегодня я поручил министру внутренних дел Украины Клименко провести все необходимые мероприятия, всю необходимую разъяснительную работу с нашими людьми по всем имеющимся рискам. И в ближайшее время это будет сделано", — утверждает Зеленский.

Напомним, что после сегодняшнего обращения Зеленского о возможном теракте на ЗАЭС, в столичных аптеках начался ажиотаж: люди массово скупают лекарства против радиации.