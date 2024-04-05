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Росія готує новий теракт, аби підставити Україну, — партизани

5 квітня 2024 05:26
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Росія готує новий теракт, аби підставити Україну, — партизани
Силовики РФ. Фото: Public domain
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Представники російських спецслужб готують черговий терористичний акт. Метою провокації буде подальша спроба перекласти відповідальність за нього на українських партизанів та учасників підпілля.

Про це у четвер, 4 квітня, повідомляє у Telegram-канал кримського руху спротиву "Атеш".

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Координаторам партизанського руху віднедавна стали регулярно надходити повідомлення від представників спецслужб РФ під виглядом повідомлень від місцевих активістів.

"Вони пропонують влаштувати диверсії у місцях масового скупчення громадянських людей", — розповіли підпільники.

У русі вказують на те, що спецслужби країни-агресора спробують звинуватити у цьому Атеш.

"Москва хоче даною провокацією мобілізувати якнайбільше росіян, які мститимуть за українські теракти", — пояснили у Силах спротиву.

Там зазначили, що російські службісти створили безліч фейкових облікових записів Атеш, фальсифікують діалоги з його координаторами та провокують прихильників супротиву на теракти.

"Нагадуємо! Ми працюємо виключно проти окупантів. Сучасні чекісти готові до будь-якого злочину. Пам'ятайте, хто ваш ворог і не забувайте, що ми боремося за спільну свободу!" — наголошують партизани.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 22 березня, в російському Підмосков'ї стався теракт в ТРЦ "Крокус". Станом на 24 березня відомо про 137 загиблих та 180 постраждалих.

У Росії не припиняють вигадувати нових винних у вчиненні теракту в Підмосков'ї. Так, глава ФСБ РФ Олександр Бортніков звинуватив Велику Британію, США та Україну.

У МЗС Росії офіційно звинуватили Україну в нібито здійсненні теракту в "Крокусі". В українському МЗС заявили, що Україна до цього не причетна.

Відповідальність за злочин взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава", яка назвала теракт помстою Російській Федерації за боротьбу проти ісламістів. Крім того, в ISW повідомили, що сам спосіб проведення теракту відповідає попереднім атакам бойовиків ІДІЛ.

В Центрі протидії дезінформації заявили, що стрілянина в московському ТРЦ могла бути операцією російських спецслужб, аби звинуватити Україну.

теракт
партизани
війна в Україні
Росія

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