Россия готовит новый теракт, чтобы подставить Украину, — партизаны

Силовики РФ. Фото: Public domain

Представители российских спецслужб готовят очередной террористический акт. Целью провокации будет дальнейшая попытка переложить ответственность за него на украинских партизан и участников подполья.

Об этом в четверг, 4 апреля, сообщает в Telegram-канал крымского движения сопротивления "Атеш".

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Координаторам партизанского движения недавно стали регулярно поступать сообщения от представителей спецслужб РФ под видом сообщений от местных активистов.

"Они предлагают устроить диверсии в местах массового скопления гражданских людей", — рассказали подпольщики.

В движении указывают на то, что спецслужбы страны-агрессора попытаются обвинить в этом Атеш.

"Москва хочет данной провокацией мобилизовать больше россиян, которые будут мстить за украинские теракты", — объяснили в Силах сопротивления.

Там отметили, что российские силовики создали множество фейковых аккаунтов Атеш, фальсифицируют диалоги с его координаторами и провоцируют сторонников сопротивления терактам.

"Напоминаем! Мы работаем исключительно против оккупантов. Современные чекисты готовы к любому преступлению. Помните, кто ваш враг и не забывайте, что мы боремся за общую свободу!" — отмечают партизаны.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, в российском Подмосковье произошел теракт в ТРЦ "Крокус" . По состоянию на 24 марта известно о 137 погибших и 180 пострадавших.

В России не перестают придумывать новых виновных в совершении теракта в Подмосковье. Так, глава ФСБ РФ Александр Бортников обвинил Великобританию, США и Украину.

В МИД России официально обвинили Украину в якобы совершении теракта в "Крокусе". В украинском МИДе заявили, что Украина к этому не причастна.

Ответственность за преступление взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", назвавшая теракт местью Российской Федерации за борьбу против исламистов. Кроме того, в ISW сообщили, что сам способ проведения теракта отвечает предварительным атакам боевиков ИГИЛ.

В Центре противодействия дезинформации заявили, что стрельба в московском ТРЦ могла быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину.