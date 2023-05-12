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Росія готується до контрнаступу ЗСУ чи втікає із Херсонщини: аналіз

12 травня 2023 22:13
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Жест доброї волі окупантів з Херсонщини: аналіз
Російські окупаційні війська на Херсонщині. ФОТО: РосЗМІ
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

На початку тижня, 8 травня, український Генштаб написав, що окупанти частково згортають свою діяльність в окупованому Скадовську та в інших населених пунтках на Лівобережжі Херсонщини. Самі ж окупанти оголосили евакуацію цивільних та розпочали мародерство. 

Що відбувається на окупованій Херсонщині, як ЗСУ планують деокупувати — читайте у Новини.LIVE.

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Яка ситуація на лівобережній Херсонщині

За даними українського Генштабу, у місті Скадовськ відзначено згортання окупантської діяльності районної та міської адміністрацій. Зокрема, в ніч з 6 на 7 травня окупанти завантажили в автомобільний транспорт документацію, оргтехніку та інше майно державних установ, а вже зранку 7 травня разом із сім’ями місто залишила значна частина російської окупаційної адміністрації.

Херсонщина
Окупанти допомагають евакуйованим до Бердянська українцям. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Схожа ситуація спостерігається в інших населених пунктах окупованого Лівобережжя Херсонщини, як от у Михайлівці, Петрівці, Шевченкому, Широкому, Улянівці та Красному.

"Враховуючи багатокілометрові затори, які останнім часом утворились на в’їзді до Криму та в районі Керченського мосту, вивезення документації та награбованого майна з державних установ тимчасово захопленої Херсонської області, загарбники планують перевезти морем на суховантажних судназ через порт окупованого міста Бердянськ", — зазначено в офіційному повідомленні Генштабу.

"Росіяни тікатимуть і кидатимуть все"

У військовому плані на Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти наразі обороняються, наступальних дій з їхнього боку не спостерігається. 

Нагадаємо, на думку багатьох військових аналітиків, саме окупований український південь може стати першим регіоном, який розпочнуть звільняти ЗСУ в рамках весняно-літнього контрнаступу.

Роман Світан
Роман Світан. ФОТО: скріншот YouTube

Розуміючи це, окупанти активно готуються до військових дій, пояснив Новини.LIVE військовий аналітик Роман Світан. Так робила би будь-яка армія. 

"Ворог забирає окупаційну владу, документи, колоборантів і цивільних, які захочуть поїхати з ними. Як далі будуть розвиватися події — залежить від темпів просування українських військ. Якщо він буде швидким, росіяни тікатимуть і кидатимуть все, як це було на Харківщині. Якщо ж у ЗСУ буде повільний темп просування, росіяни відходитимуть так само, як відходили із правого берега Дніпра", — наголосив Світан.

"Ворог зробив висновки із минулих втеч"

Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, у коментарі  Новини.LIVE зазначив, що окупанти і справді вивозять свої адміністрації та документацію, але не більше. Якогось масового відходу із лівобережної Херсонщини наразі не спостерігається, каже він. 

Хлань
Сергій Хлань. ФОТО: Новини.LIVE

Хоча загалом окупантів справді стало менше на узбережжі, але їх все ще багато на відстані 20-30 км від узбережжя. Така ж ситуація в Голій Пристані. Це місто, як і Каховка та Нова Каховка, знаходяться в одній територіальній площині.

"На узбережжі в окупантів тільки спостережні пункти, а основні військові частини — вглибині. Я так розумію, вони зробили висновки із своїх минулих помилок. При швидкому відході із правого берегу залишили багато документації, яка була нами виявлена під час тривалої комендантської години. Тому вже зараз вони вивозять все це в Генічеськ", — розповів Хлань. 

Окупанти оголосили евакуацію, але все стихло

Нагадаємо, на початку тижня окупанти оголосили евакуацію із окупованих Енергодара, Скадовська, а у Голій Пристані з лікарень вивезли всі меблі, обладнання, техніку та навіть розетки зі стін. Про це сказав начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

ЗАЕС
В окупованому місті Енергодар розташована ЗАЕС. ФОТО: РосЗМІ

Жителі Енергодара, з якими зв'язались Новини.LIVE, розповіли, що загалом ситуація у місті спокійна, більшість магазинів, що закрилися на вихідні, вже відновили роботу.

Не працює поки що єдина лікарня у місті. Хворих відправляють в окупований Мелітополь, а тяжких — в Крим. 

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