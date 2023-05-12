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Россия готовится к контрнаступлению ВСУ или бежит из Херсонской области: анализ

12 мая 2023 22:13
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Жест доброй воли оккупантов из Херсонщины: анализ
Российские оккупационные войска в Херсонской области. ФОТО: РосСМИ
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

В начале недели, 8 мая, украинский Генштаб написал, что оккупанты частично сворачивают свою деятельность в оккупированном Скадовске и в других населенных пунктах на левобережье Херсонщины. Сами же оккупанты объявили эвакуацию гражданских и начали мародерство.

Что происходит на оккупированной Херсонской области, которую планируют деоккупировать ВСУ, — читайте в Новини.LIVE.

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Какая ситуация на левобережье Херсонской области

По данным украинского Генштаба, в Скадовске отмечено сворачивание оккупантской деятельности районной и городской администраций. В частности, в ночь с 6 на 7 мая оккупанты загрузили в автомобильный транспорт документацию, оргтехнику и другое имущество государственных учреждений, а уже утром 7 мая вместе с семьями город покинула значительная часть российской оккупационной администрации.

Херсонщина
Оккупанты помогают эвакуированным в Бердянск украинцам. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Похожая ситуация наблюдается в других населенных пунктах оккупированного левобережья Херсона. Как в Михайловке, Петровке, Шевченко, Широком, Ульяновке и Красном.

"Учитывая многокилометровые пробки, которые в последнее время образовались на въезде в Крым и в районе Керченского моста, вывоз документации и награбленного имущества из государственных учреждений временно захваченной Херсонской области, захватчики планируют перевезти морем на сухогруз через порт оккупированного города Бердянск", — отмечено в официальном сообщении Генштаба.

"Россияне будут убегать и бросать все"

В военном плане на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются, наступательных действий с их стороны не отмечается.

Напомним, по мнению многих военных аналитиков, именно оккупированный украинский юг может стать первым регионом, который начнут освобождать ВСУ в рамках весенне-летнего контрнаступления.

Роман Свитан
Роман Свитан. ФОТО: Скриншот YouTube

Понимая это, оккупанты активно готовятся к военным действиям, пояснил Новини.LIVE военный аналитик Роман Свитан. Так поступала бы любая армия.

"Враг забирает оккупационные власти, документы, коллаборантов и гражданских, которые захотят поехать с ними. Как дальше будут развиваться события, зависит от темпов продвижения украинских войск. Если оно будет быстрым, россияне будут убегать и бросать все, как это было на Харьковщине. Если же у ВСУ будет медленный темп продвижения — россияне будут отходить так же, как отходили с правого берега Днепра", — подчеркнул Свитан.

"Враг сделал выводы из прошлых побегов"

Сергей Хлань, депутат Херсонского областного совета в комментарии Новини.LIVE, отметил, что оккупанты действительно вывозят свои администрации и документацию, но не больше. Какого-либо массового ухода с левобережной Херсонщины пока не наблюдается, говорит он.

Хлань
Сергей Хлань. ФОТО: Новини.LIVE

Хотя в целом оккупантов действительно стало меньше на побережье, но их все еще много на расстоянии 20-30 км от побережья. Такая же ситуация в Голой Пристани. Этот город, как и Каховка и Новая Каховка, находятся в одной территориальной плоскости.

"На побережье у оккупантов только наблюдательные пункты, а основные воинские части — в глубине. Я так понимаю, они сделали выводы из своих прошлых ошибок. При быстром уходе с правого берега оставили много документации, которая была нами обнаружена во время длительного комендантского часа. Поэтому уже сейчас они вывозят все это в Геническ", — рассказал Хлань.

Оккупанты объявили эвакуацию, но все затихло

Напомним, в начале недели оккупанты объявили эвакуацию из оккупированного Энергодара, Скадовска, а в Голой Пристани из больниц вывезли всю мебель, оборудование, технику и даже розетки из стен. Об этом сказал начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.

ЗАЭС
В оккупированном городе Энергодар находится ЗАЭС. ФОТО: РосСМИ

Жители Энергодара, с которыми связались Новини.LIVE, рассказали, что в целом ситуация в городе спокойная, большинство закрывшихся на выходные магазинов уже возобновили работу.

Не работает пока единственная больница в городе. Больных отправляют в оккупированный Мелитополь, а сложных — в Крым.

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