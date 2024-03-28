Росія готується до великого наступу на фронті, — The Economist

Російські окупаційні війська. Фото: росЗМІ

Російська армія готується до нового великого контрнаступу на фронті вже влітку. Україні необхідно терміново мобілізувати більше людей і побудувати більш надійну лінію оборони.

Про це повідомляє The Economist.

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У матеріалі йдеться, що потепління та грязюка на фронті дозволять перепочити військовим, адже техніки в таких умовах дуже повільно рухається. Однак у ЗМІ кажуть, що це ненадовго, адже Росія планує новий великий наступ вже влітку.

The Economist вважає, що здатність України стримати російський наступ цього разу виглядає менш впевненою, ніж минулого року, адже наша держава запізнилася зі зміцненням власних оборонних позицій, зараз залишається "тільки молитися, щоб не було надто пізно".

"Києву необхідно терміново мобілізувати більше людей і побудувати більш надійну лінію оборони. Українці все ще сподіваються на новий контрнаступ ЗСУ і бояться думки, що поточна лінія фронту "може перетворитися на щось дуже схоже на новий кордон", але зараз небезпека настільки велика, що такий "кордон" — це найменш поганий варіант для початку мирних переговорів", — зазначається у матеріалі.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк переконаний, що Росія створює нове угруповання військ, яке налічуватиме понад 100 тисяч бійців. Не виключено, що це робиться для того, щоб влітку здійснити наступ на одному з напрямків.

Також ми писали, що експерти зазначили, що президент Росії не відмовився від своєї початкової мети захопити великі міста. Київ та Одеса досі залишаються цілями Володимира Путіна.