Россия готовится к большому наступлению на фронте, — The Economist

Российские оккупационные войска. Фото: росСМИ

Российская армия готовится к новому большому контрнаступлению на фронте уже летом. Украине необходимо срочно мобилизовать большее количество людей и построить более надежную линию обороны.

Об этом сообщает The Economist.

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В материале говорится, что потепление и грязи на фронте позволят отдохнуть военным, ведь техники в таких условиях очень медленно двигается. Однако в СМИ говорят, что это ненадолго, ведь Россия планирует новое большое наступление уже летом.

The Economist считает, что способность Украины сдержать российское наступление на этот раз выглядит менее уверенной, чем в прошлом году, ведь наше государство опоздало с укреплением собственных оборонных позиций, сейчас остается "только молиться, чтобы не было слишком поздно".

"Киеву необходимо срочно мобилизовать больше людей и построить более надежную линию обороны. Украинцы все еще надеются на новое контрнаступление ВСУ и боятся мнения, что текущая линия фронта "может превратиться в нечто очень похожее на новую границу", но сейчас опасность настолько велика, что такой "граница" — это наименее плохой вариант для начала мирных переговоров", — отмечается в материале.

Напомним, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк убежден, что Россия создает новую группировку войск, которая будет насчитывать более 100 тысяч бойцов. Не исключено, что это делается для того, чтобы летом совершить наступление на одном из направлений.

Также мы писали, что эксперты отметили, что президент России не отказался от своей первоначальной цели захватить крупные города. Киев и Одесса до сих пор остаются целями Владимира Путина.