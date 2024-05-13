Що значать кадрові перестановки в Міноборони Росії

Російський військовий. Фото ілюстративне: Twitter/twitter.com/Dialog_UA

Кадрові зміни в Міноборони РФ свідчать про підготовку Кремля до затяжної війни з Україною. Новий керівник головного оборонного відомства Росії Андрій Бєлоусов має міцну репутацію ефективного технократа.

Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 12 травня.

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У документі згадується послужний список Бєлоусова. Останні десять років він був міністром економіки у федеральному уряді. Військового досвіду у нового міністра оборони немає.

Аналітики кажуть, що оборонне відомство під керівництвом Сергія Шойгу загрузло в корупції. З цього приводу російські воєнні оглядачі часто його критикували.

"Путін розраховує, що Бєлоусов використає свій досвід роботи на цивільній державній посаді для поєднання федеральної економічної політики з програмою Міноборони Росії і таким чином більш повно мобілізує російський ОПК у більшому і довгостроковому масштабі та інтегрує його з внутрішньою економічною політикою. Ці зусилля створюють умови для повнішої економічної мобілізації, що свідчить про продовження підготовки Кремлем до затяжної війни в Україні", — написано у звіті Інституту вивчення війни.

Призначивши Бєлоусова на посаду глави Міноборони, диктатор Путін намагається створити повні економічні умови для тривалої війни.

Нагадаємо, ексміністра оборони Росії Сергія Шойгу призначили на посаду секретаря ради безпеки Росії замість Миколи Патрушева.

Також ми повідомляли, що заарештованого заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова підозрюють у державній зраді.