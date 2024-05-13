Что означают кадровые перестановки в Минобороны России

Российский военный. Фото иллюстративное: Twitter/twitter.com/Dialog_UA

Кадровые изменения в Минобороны РФ свидетельствуют о подготовке Кремля к затяжной войне с Украиной. Новый руководитель главного оборонного ведомства России Андрей Белоусов имеет репутацию эффективного технократа.

Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW) от 12 мая.

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В документе упоминается послужной список Белоусова. Последние десять лет он был министром экономики в федеральном правительстве. Военного опыта у Белоусова нет.

Аналитики говорят, что оборонное ведомство под руководством Сергея Шойгу увязло в коррупции. Поэтому российские военные обозреватели часто его критиковали.

"Путин рассчитывает, что Белоусов использует свой опыт работы на гражданском государственном посту для сочетания федеральной экономической политики с программой Минобороны России и, таким образом, более полно мобилизует российский ОПК в большем и долгосрочном масштабе и интегрирует его с внутренней экономической политикой. Эти усилия создают условия для более полной экономической мобилизации, что свидетельствует о подготовке Кремля к затяжной войне в Украине", — написано в отчете Института изучения войны.

Назначив Белоусова на должность главы Минобороны, диктатор Путин пытается создать полные экономические условия для продолжительной войны.

Напомним, экс-министра обороны России Сергея Шойгу назначили на должность секретаря Совбеза России вместо Николая Патрушева.

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