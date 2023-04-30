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"Росія, йди додому!" — Президент Чехії залишив на військовій техніці промовисте послання

30 квітня 2023 01:08
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
"Росія, йди додому!" — Президент Чехії залишив на військовій техніці промовисте послання
Петр Павел відвідав Дніпро після ракетного удару РФ. Фото: Тwitter.com/prezidentpavel
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Дніпропетровщина прийняла чеську делегацію на чолі з Президентом Чехії Петром Павелом. Основне питання — відбудова регіону. Також чеський президент поспілкувався з українськими військовими. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

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Він зазначив, що на даний час захисники України роблять титанічну роботу, щоб забезпечити спокійне життя на українській території. 

"Повірте, вони викладаються на всі 100%. Особисто переконалися у цьому з президентом Чехії. Натхненний відвагою наших хлопців Петр Павел залишив на бойовій техніці промовисті написи. Ми ж на згадку про Дніпропетровщину та її відважних людей передали унікальний шолом", — написав Лисак.

Натхненний відвагою наших хлопців, Петр Павел залишив на бойовій техніці промовисті написи. 

Петр Павел уточнив у Twitter, що саме адресував ЗСУ, а також окупантам.  

"Мені знайоме це почуття. Ваша частина йде на фронт, ви хочете йти з ними, ви хочете надавати приклад. Як командир я завжди підтримував своїх солдатів. Сьогодні це не моя роль. Я прийшов, щоб дати їм сміливість. Ми з вами. Ви помститеся за полеглих, ви повернете собі волю. Росія, йди додому!" — написав чеський президент.

Нагадаємо, 29 квітня Президент Чехії прибув до Дніпра. Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що Чехія взяла патронат над Дніпром та Дніпропетровською областю у повоєнному відновленні.

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