"Росія, йди додому!" — Президент Чехії залишив на військовій техніці промовисте послання

Петр Павел відвідав Дніпро після ракетного удару РФ. Фото: Тwitter.com/prezidentpavel

Дніпропетровщина прийняла чеську делегацію на чолі з Президентом Чехії Петром Павелом. Основне питання — відбудова регіону. Також чеський президент поспілкувався з українськими військовими.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

Читайте також:

Він зазначив, що на даний час захисники України роблять титанічну роботу, щоб забезпечити спокійне життя на українській території.

"Повірте, вони викладаються на всі 100%. Особисто переконалися у цьому з президентом Чехії. Натхненний відвагою наших хлопців Петр Павел залишив на бойовій техніці промовисті написи. Ми ж на згадку про Дніпропетровщину та її відважних людей передали унікальний шолом", — написав Лисак.

Натхненний відвагою наших хлопців, Петр Павел залишив на бойовій техніці промовисті написи.

Петр Павел уточнив у Twitter, що саме адресував ЗСУ, а також окупантам.

"Мені знайоме це почуття. Ваша частина йде на фронт, ви хочете йти з ними, ви хочете надавати приклад. Як командир я завжди підтримував своїх солдатів. Сьогодні це не моя роль. Я прийшов, щоб дати їм сміливість. Ми з вами. Ви помститеся за полеглих, ви повернете собі волю. Росія, йди додому!" — написав чеський президент.

Znám ten pocit. Vaše jednotka míří na frontu, chcete jít s nimi, chcete jít příkladem. Jako velitel jsem svým vojákům vždy stál po boku. Dnes už to není moje role. Přijel jsem, abych jim dodal odvahu.



Jsme s vámi. Pomstíte své padlé, získáte zpět svou svobodu. Russia, Go Home! pic.twitter.com/SOTur62YC5 — Petr Pavel (@prezidentpavel) April 29, 2023

Нагадаємо, 29 квітня Президент Чехії прибув до Дніпра. Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що Чехія взяла патронат над Дніпром та Дніпропетровською областю у повоєнному відновленні.