"Россия, иди домой!" — Президент Чехии оставил на военной технике красноречивое послание

Петр Павел посетил Днепр после ракетного удара РФ. Фото: Twitter.com/prezidentpavel

Днепропетровская область приняла чешскую делегацию во главе с Президентом Чехии Петром Павелом. Основной вопрос — восстановление региона после войны. Также чешский президент пообщался с украинскими военными.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

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Он отметил, что в настоящее время защитники Украины проделывают титаническую работу, чтобы обеспечить спокойную жизнь на украинской территории.

"Поверьте, они выкладываются на все 100%. Лично убедились в этом с президентом Чехии. Вдохновленный отвагой наших ребят Петр Павел оставил на боевой технике красноречивые надписи. Мы же в память о Днепропетровщине и ее отважных людях передали уникальный шлем", — написал Лысак.

Вдохновленный отвагой наших ребят, Петр Павел оставил на боевой технике красноречивые надписи.

Петр Павел уточнил в Twitter, что именно адресовал ВСУ, а также оккупантам.

"Мне знакомо это чувство. Ваша часть идет на фронт, вы хотите идти с ними, вы хотите подавать пример. Как командир я всегда поддерживал своих солдат. Сегодня это не моя роль. Я пришел, чтобы дать им смелость. Мы с вами. Вы отомстите за павших, вы вернете себе волю. Россия, иди домой!", — написал чешский президент.

Znám ten pocit. Ваша эта мера на frontu, я хочу идти с ними, я хочу идти на príklad. Jako velitel, я был своим vojákom, пал по стороне. Сегодня это уже не моя роль. Пришел бы я, чтобы удохнуть их.



Мы с вами. Помстите своё padlé, вернитесь в свою волю. Россия, Go Home! pic.twitter.com/SOTur62YC5 Опубликовано в Petr Pavel (@prezidentpavel) 29 апреля 2023

Напомним, 29 апреля Президент Чехии прибыл в Днепр. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что Чехия взяла патронат над Днепром и Днепропетровской областью в послевоенном восстановлении.