Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow "Россия, иди домой!" — Президент Чехии оставил на военной технике красноречивое послание arrow

"Россия, иди домой!" — Президент Чехии оставил на военной технике красноречивое послание

30 апреля 2023 01:08
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
"Россия, иди домой!" — Президент Чехии оставил на военной технике красноречивое послание
Петр Павел посетил Днепр после ракетного удара РФ. Фото: Twitter.com/prezidentpavel
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Днепропетровская область приняла чешскую делегацию во главе с Президентом Чехии Петром Павелом. Основной вопрос — восстановление региона после войны. Также чешский президент пообщался с украинскими военными.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

Читайте также:

Он отметил, что в настоящее время защитники Украины проделывают титаническую работу, чтобы обеспечить спокойную жизнь на украинской территории.

"Поверьте, они выкладываются на все 100%. Лично убедились в этом с президентом Чехии. Вдохновленный отвагой наших ребят Петр Павел оставил на боевой технике красноречивые надписи. Мы же в память о Днепропетровщине и ее отважных людях передали уникальный шлем", — написал Лысак.

Вдохновленный отвагой наших ребят, Петр Павел оставил на боевой технике красноречивые надписи.

Петр Павел уточнил в Twitter, что именно адресовал ВСУ, а также оккупантам.

"Мне знакомо это чувство. Ваша часть идет на фронт, вы хотите идти с ними, вы хотите подавать пример. Как командир я всегда поддерживал своих солдат. Сегодня это не моя роль. Я пришел, чтобы дать им смелость. Мы с вами. Вы отомстите за павших, вы вернете себе волю. Россия, иди домой!", — написал чешский президент.

Напомним, 29 апреля Президент Чехии прибыл в Днепр. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что Чехия взяла патронат над Днепром и Днепропетровской областью в послевоенном восстановлении.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

Защитники должны вернуться домой: одесские волонтеры готовятся к экспедиции по поиску тел погибших

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас