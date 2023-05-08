Нічна атака дронами на Київ: аналіз цілей ворога

Наслідки атаки іранськими дронами по багатоповерхівці у Києві. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

У ніч проти 8 травня 2023 року ворог масово атакував Київ та Київську область ударними дронами іранського виробництва Shahed-136/131. З північного напрямку — аеродром Сеща, що у Брянській області — було випущено 35 штук. Всі були знищені Повітряними військами, 30 із них — у небі над Києвом. Повітряна тривога тривала 3 години 30 хвилин.

Якою була чергова атака української столиці — читайте у Новини.LIVE.

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Уламки зруйнвали три квартири на Святошиному

За даними Повітряних сил, всі дрони, які намагалися атакувати Київ, були збиті. Однак уламки зруйнували три квартири у Святошинському районі столиці, пошкодили дороги та машини. Ударною хвилею вибито вікна у гімназії №154, пошкоджено дитячий садок.

Дивом обійшлося без людських жертв у квартирах, що вигоріли від влучань уламків. Всі постраждалі люди госпіталізовані. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Пошкоджене житло будуть відновлювати якомога швидше, запевнив столичний мер Віталій Кличко.

Нічна атака дронами-камікадзе Києва 8 травня 2023 року. ФОТО: REUTERS/Gleb Garanich

"Нагадуємо, що навіть 100-відсотковий результат уражень повітряних цілей не гарантує безпечне перебування там, де працює ППО! Уламки зенітних ракет та уражених БпЛА обов’язково повертаються на землю! Бережіть себе та своїх рідних", — зазначили у командуванні Повітряних військ.

Нічна атака "шахедами" по Києву 8 травня 2023 року. ФОТО: REUTERS/Oleksandr Khomenko

Окрім того, уламки пошкодили 5-тонний резервуар із витоком дизельного палива у Солом’янському районі та газову трубу високого тиску з подальшим горінням газового факелу. Газ перекрито, пожежу ліквідовано.

Якими могли бути цілі "шахедів" у Києві

За словами Кличка, остання атака дронами стала наймасованішою з початку повномасштабного вторгнення. Дрони летіли у напрямку центру із різних сторін. Вони змінювали свій курс. Але що саме хотіли вразити "шахедами" — невідомо.

За словами військового оглядача із військового порталу Defence Express Валерія Рябих, атака в ніч проти 8 травня мала кілька цілей:

вдарити по ППО, пускових установках, що були виявлені ворогом під час останньої атаки;

по військовій або критичній інфраструктурі, яка бере участь у підготовці до контрнаступу ЗСУ весняно-літньої кампанії;

по місцях базування техніки та логістичних базах;

по цивільних об'єктах та житлових будинках, аби залякати українців та зменшити волю до спротиву.

Наслідки атаки дронами по Києву, 8 травня 2023 року. ФОТО: Новини.LIVE

Наслідки атаки дронами по Києву, 8 травня 2023 року. ФОТО: Новини.LIVE

Наслідки атаки дронами по Києву, 8 травня 2023 року. ФОТО: Новини.LIVE

Наслідки атаки дронами по Києву, 8 травня 2023 року. ФОТО: Новини.LIVE

Наслідки атаки дронами по Києву, 8 травня 2023 року. ФОТО: Новини.LIVE 1 / 5

"Сумніваюся, що ворог досягнув військових цілей. Не вірю, що нинішні удари росіян будуть дієвими, адже Україна вже не та, яка була рік тому, коли росіяни були значно сильнішими, але так і не змогли перемогти нас ще тоді", — зазначив Рябих.

Валерій Рябих. ФОТО: Новини.LIVE

Він також уточнив, що це вже не перша масована атака столиці і противник постійно удосконалює свої удари, аби прорвати столичну ППО.

"Цього разу він вдався до масованих ударів дронами, і це сталося після ракетних атак. Противник досить довго накопичував резерви для комбінованих ударів. Складно порахувати, скільки дронів ще залишилося у росіян. Але якщо на початку поставок вони отримував великі партії, то тепер використовують все з коліс", — підсумував Рябих.

Київ потерпав від дронів, а Одещина — від ракет

Перед атакою дронів в бік столиці ворог атакував Одещину, випустивши по регіону вісім ракет класу Х-22. Частина ракет не досягла своїх цілей, решта влучила по одному зі складів логістичної інфраструктури в Одеському районі, а також у підприємство та рекреаційну зону на узбережжі. Здійнялася масштабна пожежа. Постраждало троє осіб, одна загинула.

Наслідки ракетного удару по Одещині 8 травня 2023 року. ФОТО: фейсбук Червного Хреста

Загалом внаслідок обстрілів у ніч проти 8 травня в Одесі згоріли склади з гуманітарною допомогою від Українського Червоного Хреста. Організація припинила свою роботу в регіоні.