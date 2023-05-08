Нічна атака дронами на Київ: аналіз цілей ворога

Росія масово атакувала Київ іранськими дронами: подробиці нічного удару
У ніч проти 8 травня 2023 року ворог масово атакував Київ та Київську область ударними дронами іранського виробництва Shahed-136/131. З північного напрямку — аеродром Сеща, що у Брянській області — було випущено 35 штук. Всі були знищені Повітряними військами, 30 із них — у небі над Києвом. Повітряна тривога тривала 3 години 30 хвилин.
Якою була чергова атака української столиці — читайте у Новини.LIVE.
Уламки зруйнвали три квартири на Святошиному
За даними Повітряних сил, всі дрони, які намагалися атакувати Київ, були збиті. Однак уламки зруйнували три квартири у Святошинському районі столиці, пошкодили дороги та машини. Ударною хвилею вибито вікна у гімназії №154, пошкоджено дитячий садок.
Дивом обійшлося без людських жертв у квартирах, що вигоріли від влучань уламків. Всі постраждалі люди госпіталізовані. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Пошкоджене житло будуть відновлювати якомога швидше, запевнив столичний мер Віталій Кличко.
"Нагадуємо, що навіть 100-відсотковий результат уражень повітряних цілей не гарантує безпечне перебування там, де працює ППО! Уламки зенітних ракет та уражених БпЛА обов’язково повертаються на землю! Бережіть себе та своїх рідних", — зазначили у командуванні Повітряних військ.
Окрім того, уламки пошкодили 5-тонний резервуар із витоком дизельного палива у Солом’янському районі та газову трубу високого тиску з подальшим горінням газового факелу. Газ перекрито, пожежу ліквідовано.
Якими могли бути цілі "шахедів" у Києві
За словами Кличка, остання атака дронами стала наймасованішою з початку повномасштабного вторгнення. Дрони летіли у напрямку центру із різних сторін. Вони змінювали свій курс. Але що саме хотіли вразити "шахедами" — невідомо.
За словами військового оглядача із військового порталу Defence Express Валерія Рябих, атака в ніч проти 8 травня мала кілька цілей:
- вдарити по ППО, пускових установках, що були виявлені ворогом під час останньої атаки;
- по військовій або критичній інфраструктурі, яка бере участь у підготовці до контрнаступу ЗСУ весняно-літньої кампанії;
- по місцях базування техніки та логістичних базах;
- по цивільних об'єктах та житлових будинках, аби залякати українців та зменшити волю до спротиву.
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Наслідки атаки дронами по Києву, 8 травня 2023 року. ФОТО: Новини.LIVE
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Наслідки атаки дронами по Києву, 8 травня 2023 року. ФОТО: Новини.LIVE
-
Наслідки атаки дронами по Києву, 8 травня 2023 року. ФОТО: Новини.LIVE
-
Наслідки атаки дронами по Києву, 8 травня 2023 року. ФОТО: Новини.LIVE
-
Наслідки атаки дронами по Києву, 8 травня 2023 року. ФОТО: Новини.LIVE
"Сумніваюся, що ворог досягнув військових цілей. Не вірю, що нинішні удари росіян будуть дієвими, адже Україна вже не та, яка була рік тому, коли росіяни були значно сильнішими, але так і не змогли перемогти нас ще тоді", — зазначив Рябих.
Він також уточнив, що це вже не перша масована атака столиці і противник постійно удосконалює свої удари, аби прорвати столичну ППО.
"Цього разу він вдався до масованих ударів дронами, і це сталося після ракетних атак. Противник досить довго накопичував резерви для комбінованих ударів. Складно порахувати, скільки дронів ще залишилося у росіян. Але якщо на початку поставок вони отримував великі партії, то тепер використовують все з коліс", — підсумував Рябих.
Київ потерпав від дронів, а Одещина — від ракет
Перед атакою дронів в бік столиці ворог атакував Одещину, випустивши по регіону вісім ракет класу Х-22. Частина ракет не досягла своїх цілей, решта влучила по одному зі складів логістичної інфраструктури в Одеському районі, а також у підприємство та рекреаційну зону на узбережжі. Здійнялася масштабна пожежа. Постраждало троє осіб, одна загинула.
Загалом внаслідок обстрілів у ніч проти 8 травня в Одесі згоріли склади з гуманітарною допомогою від Українського Червоного Хреста. Організація припинила свою роботу в регіоні.