Ночная атака дронами на Киев: анализ целей врага

Последствия атаки иранскими дронами многоэтажки в Киеве. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко

В ночь на 8 мая 2023 года враг массово атаковал Киев и Киевскую область ударными дронами иранского производства Shahed-136/131. С северного направления — аэродром Сеща в Брянской области — было выпущено 35 штук. Все они были уничтожены Воздушными войсками, 30 из них — в небе над Киевом. Воздушная тревога продолжалась 3 часа 30 минут.

Какая была очередная атака украинской столицы — читайте в Новини.LIVE.

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Обломки разрушили три квартиры на Святошино

По данным Воздушных сил, все дроны, пытавшиеся атаковать Киев, были сбиты. Однако обломки разрушили три квартиры в Святошинском районе столицы, повредили дороги и машины. Ударной волной выбиты окна в гимназии №154, поврежден один детский сад.

Чудом обошлось без человеческих жертв в выгоревших от попадания обломков квартирах. Все пострадавшие люди госпитализированы. Пока их жизни ничего не угрожает. Их поврежденное жилье восстановят как можно быстрее, заверил столичный мэр Виталий Кличко.

Ночная атака дронами-камикадзе Киева 8 мая 2023 года. ФОТО: REUTERS/Gleb Garanich

"Даже 100-процентный результат поражений воздушных целей не гарантирует безопасное пребывание там, где работает ПВО! Обломки зенитных ракет и пораженных БпЛА обязательно возвращаются на землю! Берегите себя и своих родных", — отметили в командовании Воздушных войск.

Ночная атака "шахедами" по Киеву 8 мая 2023 года. ФОТО: REUTERS/Oleksandr Khomenko

Кроме того, обломки повредили 5-тонный резервуар с утечкой дизельного топлива в Соломенском районе и газовую трубу высокого давления с последующим горением газового факела. Газ перекрыт, пожар ликвидирован.

Что могло быть целями "шахедов" в Киеве

По словам Кличко, последняя атака дронами стала самой массированной с начала полномасштабного вторжения. Дроны летели в направлении центра с разных сторон. Они меняли свой курс. Но что именно хотели поразить "шахеды", неизвестно.

По словам военного обозревателя с военного портала Defence Express Валерия Рябых, атака в ночь на 8 мая имела несколько целей:

ударить по ПВО, пусковым установкам, обнаруженным врагом во время последней атаки;

по военной или критической инфраструктуре, участвующей в подготовке к контрнаступлению ВСУ весенне-летней кампании;

по местам базирования техники и логистическим базам;

по гражданским объектам и жилым домам, чтобы запугать украинцев и снизить волю к сопротивлению.

Последствия атаки дронами по Киеву, 8 мая 2023 года. ФОТО: Новости.

Последствия атаки дронами по Киеву, 8 мая 2023 года. ФОТО: Новости.

Последствия атаки дронами по Киеву, 8 мая 2023 года. ФОТО: Новости.

Последствия атаки дронами по Киеву, 8 мая 2023 года. ФОТО: Новости.

Последствия атаки дронами по Киеву, 8 мая 2023 года. ФОТО: Новости. 1/5 _ 5

"Сомневаюсь, что враг достиг военных целей. Не верю, что нынешние удары россиян будут действенными, ведь Украина уже не та, которая была год назад, когда россияне были значительно сильнее, но так и не смогли победить нас еще тогда", — отметил Рябых.

Валерий Рябых. ФОТО: Новини.LIVE

Он также уточнил, что это уже не первая настолько массированная атака столицы и противник постоянно совершенствует свои удары, чтобы прорвать столичную ПВО.

"В этот раз он прибег к массированным ударам дронами, и это произошло после ракетных атак. Противник довольно долго накапливал резервы для комбинированных ударов. Сложно посчитать, сколько дронов еще осталось у россиян. Но если в начале поставок они получали большие партии, то теперь используют все с колес", — подытожил Рябых.

Киев страдал от дронов, а Одесчина — от ракет

Перед атакой дронов в сторону столицы враг атаковал Одесчину, выпустив по региону восемь ракет класса Х-22. Часть ракет не достигла своих целей, остальные попали по одному из складов логистической инфраструктуры в Одесском районе, а также в предприятие и рекреационную зону на побережье. Возник масштабный пожар. Пострадали три человека, один погиб.

Последствия ракетного удара по Одесской области 8 мая 2023 года. ФОТО: Фейсбук Красного Креста

В результате обстрелов в ночь на 8 мая в Одессе сгорели склады с гуманитарной помощью от украинского Красного Креста. Организация приостановила свою работу в регионе.