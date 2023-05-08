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Россия массово атаковала Киев иранскими дронами: подробности ночного удара

8 мая 2023 16:07
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Ночная атака дронами на Киев: анализ целей врага
Последствия атаки иранскими дронами многоэтажки в Киеве. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

В ночь на 8 мая 2023 года враг массово атаковал Киев и Киевскую область ударными дронами иранского производства Shahed-136/131. С северного направления — аэродром Сеща в Брянской области — было выпущено 35 штук. Все они были уничтожены Воздушными войсками, 30 из них — в небе над Киевом. Воздушная тревога продолжалась 3 часа 30 минут.

Какая была очередная атака украинской столицы — читайте в Новини.LIVE.

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Обломки разрушили три квартиры на Святошино

По данным Воздушных сил, все дроны, пытавшиеся атаковать Киев, были сбиты. Однако обломки разрушили три квартиры в Святошинском районе столицы, повредили дороги и машины. Ударной волной выбиты окна в гимназии №154, поврежден один детский сад.

Чудом обошлось без человеческих жертв в выгоревших от попадания обломков квартирах. Все пострадавшие люди госпитализированы. Пока их жизни ничего не угрожает. Их поврежденное жилье восстановят как можно быстрее, заверил столичный мэр Виталий Кличко.

Атака дронами
Ночная атака дронами-камикадзе Киева 8 мая 2023 года. ФОТО: REUTERS/Gleb Garanich

"Даже 100-процентный результат поражений воздушных целей не гарантирует безопасное пребывание там, где работает ПВО! Обломки зенитных ракет и пораженных БпЛА обязательно возвращаются на землю! Берегите себя и своих родных", — отметили в командовании Воздушных войск.

Атака дронами
Ночная атака "шахедами" по Киеву 8 мая 2023 года. ФОТО: REUTERS/Oleksandr Khomenko

Кроме того, обломки повредили 5-тонный резервуар с утечкой дизельного топлива в Соломенском районе и газовую трубу высокого давления с последующим горением газового факела. Газ перекрыт, пожар ликвидирован.

Что могло быть целями "шахедов" в Киеве

По словам Кличко, последняя атака дронами стала самой массированной с начала полномасштабного вторжения. Дроны летели в направлении центра с разных сторон. Они меняли свой курс. Но что именно хотели поразить "шахеды", неизвестно.

По словам военного обозревателя с военного портала Defence Express Валерия Рябых, атака в ночь на 8 мая имела несколько целей:

  • ударить по ПВО, пусковым установкам, обнаруженным врагом во время последней атаки;
  • по военной или критической инфраструктуре, участвующей в подготовке к контрнаступлению ВСУ весенне-летней кампании;
  • по местам базирования техники и логистическим базам;
  • по гражданским объектам и жилым домам, чтобы запугать украинцев и снизить волю к сопротивлению.
  • Последствия атаки дронами по Киеву, 8 мая 2023 года. ФОТО: Новости.
  • Последствия атаки дронами по Киеву, 8 мая 2023 года. ФОТО: Новости.
  • Последствия атаки дронами по Киеву, 8 мая 2023 года. ФОТО: Новости.
  • Последствия атаки дронами по Киеву, 8 мая 2023 года. ФОТО: Новости.
  • Последствия атаки дронами по Киеву, 8 мая 2023 года. ФОТО: Новости.
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"Сомневаюсь, что враг достиг военных целей. Не верю, что нынешние удары россиян будут действенными, ведь Украина уже не та, которая была год назад, когда россияне были значительно сильнее, но так и не смогли победить нас еще тогда", — отметил Рябых.

Валерий Рябых
Валерий Рябых. ФОТО: Новини.LIVE

Он также уточнил, что это уже не первая настолько массированная атака столицы и противник постоянно совершенствует свои удары, чтобы прорвать столичную ПВО.

"В этот раз он прибег к массированным ударам дронами, и это произошло после ракетных атак. Противник довольно долго накапливал резервы для комбинированных ударов. Сложно посчитать, сколько дронов еще осталось у россиян. Но если в начале поставок они получали большие партии, то теперь используют все с колес", — подытожил Рябых.

Киев страдал от дронов, а Одесчина — от ракет

Перед атакой дронов в сторону столицы враг атаковал Одесчину, выпустив по региону восемь ракет класса Х-22. Часть ракет не достигла своих целей, остальные попали по одному из складов логистической инфраструктуры в Одесском районе, а также в предприятие и рекреационную зону на побережье. Возник масштабный пожар. Пострадали три человека, один погиб.

Атака дронами по Одессе.
Последствия ракетного удара по Одесской области 8 мая 2023 года. ФОТО: Фейсбук Красного Креста

В результате обстрелов в ночь на 8 мая в Одессе сгорели склады с гуманитарной помощью от украинского Красного Креста. Организация приостановила свою работу в регионе.

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