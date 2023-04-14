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Росія може перетворитися на довгострокову проблему України: у ISW назвали два ключові фактори

14 квітня 2023 07:28
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росія може перетворитися на довгострокову проблему України: у ISW назвали два ключові фактори
Володимир Путін і російські військові. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російська Федерація може становити загрозу Україні у довгостроковій перспективі через кількість населення та оборонну промисловість. Але без кардинальних реформ Кремлю буде дуже важко зберегти свою військову міць.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій, пов’язаних із російсько-українським військовим конфліктом, американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Довгострокова загроза

У ISW нагадали слова представника Головного оперативного управління українського Генштабу Олексія Громова, який зазначив, з одного боку, що у російських регіонах провалився план прихованої мобілізації (Волгоградська область набрала лише 7% від запланованих, Саратовська — 14%), а з іншого — що не варто недооцінювати можливість Росії формувати збройні сили для довгострокового протистояння з Україною. 

Аналітики Інституту відзначили два ключові фактори, завдяки яким Росія у довгостроковій перспективі може становити загрозу для України і НАТО.

Йдеться про кількість населення, яке Кремль зможе мобілізувати, а також про оборонно-промислову базу.

Нинішня ситуація

Разом з тим, наголосили експерти Інституту, зараз Росія не може ефективно використовувати обидва ці чинники через відсутність нормальної системи розподілу наявних ресурсів.

Зокрема, ідея запровадження військового податку у розмірі 2-3% від доходів для усіх російських громадян, можливо, зменшить навантаження на нинішні джерела наповнення бюджету, але точно розізлить росіян.

Тому без кардинальної реформи генерації та розподілу ресурсів Росія не зможе повноцінно відновити свою військову потужність і у довгостроковій перспективі становити реальну загрозу Україні й НАТО.

Нагадаємо, в кінці березня видання The Wall Street Journal зазначило, що Росія сама загнала себе у ситуацію, коли вона наближається до статусу економічної колонії Китаю. А у самій РФ пророкують нестачу готівки і довгострокове падіння економіки.

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