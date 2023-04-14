Россия может превратиться в долгосрочную проблему Украины: в ISW назвали два ключевых фактора

Владимир Путин и российские военные. Фото: росСМИ

Российская Федерация может представлять угрозу Украине в долгосрочной перспективе из-за численности населения и оборонной промышленности. Но без кардинальных реформ Кремлю будет очень тяжело сохранить свою военную мощь.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий, связанных с российско-украинским военным конфликтом американский Институт изучения войны (ISW).

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Долгосрочная угроза

В ISW напомнили слова представителя Главного оперативного управления украинского Генштаба Алексея Громова, отметившего, с одной стороны, что в российских регионах провалился план скрытой мобилизации (Волгоградская область набрала лишь 7% от запланированных, Саратовская — 14%), а с другой — что не следует недооценивать возможность России формировать вооруженные силы для долгосрочного противостояния с Украиной.

Аналитики Института отметили два ключевых фактора, благодаря которым Россия в долгосрочной перспективе может представлять угрозу Украине и НАТО.

Речь идет о количестве населения, которое Кремль сможет мобилизовать, а также об оборонно-промышленной базе.

Нынешняя ситуация

Вместе с тем, подчеркнули эксперты Института, сейчас Россия не может эффективно использовать оба этих фактора из-за отсутствия нормальной системы распределения имеющихся ресурсов.

В частности, идея введения военного налога в размере 2-3% от доходов для всех российских граждан, возможно, снизит нагрузку на нынешние источники наполнения бюджета, но точно разозлит россиян.

Поэтому без кардинальной реформы генерации и распределения ресурсов Россия не сможет полноценно восстановить свою военную мощь и в долгосрочной перспективе представлять реальную угрозу Украине и НАТО.

Напомним, в конце марта издание The Wall Street Journal отметило, что Россия сама загнала себя в ситуацию, когда она приближается к статусу экономической колонии Китая. А в самой РФ прочат нехватку наличных денег и долгосрочное падение экономики.