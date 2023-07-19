Росія може повернутися до "зернової угоди", але з "умовами", — Путін

Володимир Путін. Фото: Reuters

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія може повернутися до "зернової ініціативи". Таке рішення буде ухвалено лише після врахування та реалізації "всіх без винятку принципів її участі в ній".

Про це пишуть російські ЗМІ.

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"Умови" Путіна

Путін вимагає вивести з-під санкцій російське зерно та добрива, підключити банки до SWIFT та відновити постачання запчастин для сільгосптехніки.

Перекидання звинувачень на Захід

Також Путін вчерговий раз звинуватив західні країни у використанні "зернової угоди", щоб шантажувати РФ.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над планом експорту свого зерна Чорним морем після виходу Росії з угоди. Для перевезень можуть використовувати конвої.