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Росія може повернутися до "зернової угоди", але з "умовами", — Путін

19 липня 2023 20:49
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Росія може повернутися до "зернової угоди", але з "умовами", — Путін
Володимир Путін. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія може повернутися до "зернової ініціативи". Таке рішення буде ухвалено лише після врахування та реалізації "всіх без винятку принципів її участі в ній".

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Скриншот допису

"Умови" Путіна

Путін вимагає вивести з-під санкцій російське зерно та добрива, підключити банки до SWIFT та відновити постачання запчастин для сільгосптехніки.

Перекидання звинувачень на Захід

Також Путін вчерговий раз звинуватив західні країни у використанні "зернової угоди", щоб шантажувати РФ. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над планом експорту свого зерна Чорним морем після виходу Росії з угоди. Для перевезень можуть використовувати конвої.

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