Росія може повернутися до "зернової угоди", але з "умовами", — Путін
Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія може повернутися до "зернової ініціативи". Таке рішення буде ухвалено лише після врахування та реалізації "всіх без винятку принципів її участі в ній".
Про це пишуть російські ЗМІ.
Пропагандисти зазначають, що в Кремлі розглянуть таку можливість.
"Умови" Путіна
Путін вимагає вивести з-під санкцій російське зерно та добрива, підключити банки до SWIFT та відновити постачання запчастин для сільгосптехніки.
Перекидання звинувачень на Захід
Також Путін вчерговий раз звинуватив західні країни у використанні "зернової угоди", щоб шантажувати РФ.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над планом експорту свого зерна Чорним морем після виходу Росії з угоди. Для перевезень можуть використовувати конвої.